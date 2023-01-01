Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новый рекорд METALLICA 49
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*KERRY KING вернётся в 2024! 33
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 25
*STEVEN TYLER: вторая пошла! 24
*Новое видео KING DIAMOND 23
*Новый альбом SUFFOCATION доступен для прослушивания 15
*Фрагмент концертного релиза ORPHANED LAND 15
*DON DOKKEN: «NETFLIX снимает фильм о нас» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новый рекорд METALLICA 49
*BLAZE BAYLEY: «BRUCE DICKINSON — один из самых важных певцов... 38
*KERRY KING вернётся в 2024! 33
*SLIPKNOT расстались с барабанщиком 33
*Вокалист CREED выбрал своего рок-бога 25
[= ||| все новости группы



*

Lynch Mob

*



9 ноя 2023 : 		 Новое видео LYNCH MOB

31 окт 2023 : 		 Будет ли еще один альбом LYNCH MOB?

27 сен 2023 : 		 Видео с текстом от LYNCH MOB

31 авг 2023 : 		 Новое видео LYNCH MOB

17 авг 2023 : 		 Тизер нового альбома LYNCH MOB

10 авг 2023 : 		 LYNCH MOB исполнили новую песню

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

8 май 2023 : 		 LYNCH MOB сыграли новую песню

26 апр 2023 : 		 GEORGE LYNCH о возвращении LYNCH MOB

9 фев 2023 : 		 Видео полного выступления LYNCH MOB

24 янв 2023 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

19 дек 2022 : 		 LYNCH MOB выпустят альбом в 2023 году

1 ноя 2022 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

26 окт 2022 : 		 Лидер LYNCH MOB — о том, почему сдал назад

19 окт 2022 : 		 GEORGE LYNCH вновь выступил как LYNCH MOB

30 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH — о новом названии

11 июн 2021 : 		 Видео с выступления GEORGE'а LYNCH'a и THE ELECTRIC FREEDOM

7 июн 2021 : 		 LYNCH MOB определились с заменой названия

8 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH придумал замену названия LYNCH MOB

8 янв 2021 : 		 GEORGE LYNCH — о названии LYNCH MOB: «Устал я оправдываться»

11 ноя 2020 : 		 Оригинальный басист LYNCH MOB о перезаписанном дебюте: «Это какая-то...»

16 окт 2020 : 		 GEORGE LYNCH: «С названием LYNCH MOB всегда были проблемы»

14 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET — о кончине LYNCH MOB

14 окт 2020 : 		 DON DOKKEN — о кончине LYNCH MOB

14 окт 2020 : 		 Бывший вокалист LYNCH MOB о решении GEORGE'a прикрыть лавочку

14 окт 2020 : 		 GEORGE LYNCH решил прикрыть LYNCH MOB: «Не могу я больше с таким названием»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео LYNCH MOB



zoom
"Babylon", новое видео группы LYNCH MOB, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Babylon", выходящего на Frontiers Music Srl осенью.

Трек-лист:

"Erase"
"Time After Time"
"Caught Up"
"I’m Ready"
"How You Fall"
"Million Miles Away"
"Let It Go"
"Fire Master"
"The Synner"
"Babylon"




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 164

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом