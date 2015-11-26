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Lynch Mob

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GEORGE LYNCH решил прикрыть LYNCH MOB: «Не могу я больше с таким названием»



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GEORGE LYNCH решил прикрыть LYNCH MOB из-за названия. Об этом он рассказал в одном из интервью Audio Ink Radio в ответ на вопрос о том, когда стоит ждать нового альбома:

«Нет, не стоит. У нас была возможность, но... С учётом всего происходящего в мире это было что-то вроде прозрения. Я просто проснулся и сказал: "Знаешь, я думаю, что эта запись — это наша лебединая песня". Я думаю, что сейчас самое то уйти со сцены. Мы, можно сказать, замкнули круг, ответив на дебютную пластинку.

Само название, конечно, всегда было проблематичным, и теперь непростительно сохранить это имя. Так что все как будто сговорились. Множество различных событий сошлось в одной точке до такой степени, что на каждом уровне имеет смысл просто отпустить всё, закончить, поклониться этой пластинке и двигаться дальше».

George подтвердил, что больше не будет ни живых выступлений, ни записей под баннером LYNCH MOB:

«Я не собираюсь больше гастролировать под таким названием или выпускать пластинки с таким названием. Возможно, я всё ещё буду играть с некоторыми из тех же людей, мы просто назовём это как-то по-другому. Я как раз заканчиваю свой четвёртый альбом в этом году, так что у меня есть много проектов, которые я могу сделать. И я начал работу над четвёртой пластинкой KXM. У меня выходит инструментальная пластинка, и ещё один проект, который я сделал с Jeff'ом Pilson'ом, — он называется "Heavy Hitters", очень интересный. Это две песни из последних пяти десятилетий, которые мы переосмыслили и переделали, от чего получили массу удовольствия. Так что у нас есть всё — от Little Richard до Madonna, от Timbaland до DURAN DURAN — просто все виды различных музыкальных произведений, работая над которыми мы отлично провели время. Так что, возможно, будет серия таких записей. Мы только что закончили первый том, и, возможно, мы сделаем серию из них. Итак, у меня есть много других проектов, которые меня отвлекают».

GEORGE LYNCH Says It





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