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*Продюсер METALLICA: «Kirk прислал мне 700 риффов!» 28
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*Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёр... 22
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Lynch Mob

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17 авг 2023 : 		 Тизер нового альбома LYNCH MOB

10 авг 2023 : 		 LYNCH MOB исполнили новую песню

17 июл 2023 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

8 май 2023 : 		 LYNCH MOB сыграли новую песню

26 апр 2023 : 		 GEORGE LYNCH о возвращении LYNCH MOB

9 фев 2023 : 		 Видео полного выступления LYNCH MOB

24 янв 2023 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

19 дек 2022 : 		 LYNCH MOB выпустят альбом в 2023 году

1 ноя 2022 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

26 окт 2022 : 		 Лидер LYNCH MOB — о том, почему сдал назад

19 окт 2022 : 		 GEORGE LYNCH вновь выступил как LYNCH MOB

30 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH — о новом названии

11 июн 2021 : 		 Видео с выступления GEORGE'а LYNCH'a и THE ELECTRIC FREEDOM

7 июн 2021 : 		 LYNCH MOB определились с заменой названия

8 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH придумал замену названия LYNCH MOB

8 янв 2021 : 		 GEORGE LYNCH — о названии LYNCH MOB: «Устал я оправдываться»

11 ноя 2020 : 		 Оригинальный басист LYNCH MOB о перезаписанном дебюте: «Это какая-то...»

16 окт 2020 : 		 GEORGE LYNCH: «С названием LYNCH MOB всегда были проблемы»

14 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET — о кончине LYNCH MOB

14 окт 2020 : 		 DON DOKKEN — о кончине LYNCH MOB

14 окт 2020 : 		 Бывший вокалист LYNCH MOB о решении GEORGE'a прикрыть лавочку

14 окт 2020 : 		 GEORGE LYNCH решил прикрыть LYNCH MOB: «Не могу я больше с таким названием»

28 июл 2020 : 		 Переработанный трек от LYNCH MOB

28 июл 2020 : 		 Переработанный трек от LYNCH MOB

22 июл 2020 : 		 LYNCH MOB перезаписали "Wicked Sensation"

15 июл 2020 : 		 LYNCH MOB отказались от летнего концерта
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|||| сегодня

Тизер нового альбома LYNCH MOB



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Frontiers Music Srl опубликовали первый тизер к новому альбому LYNCH MOB "Babylon", выход которого намечен на эту осень.






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