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LYNCH MOB выпустят альбом в 2023 году



По сообщению лидера LYNCH MOB George'a Lynch'a, группа заканчивает работу над новым материалом, релиз которого намечен на 2023 год:



«У нас есть новый состав [LYNCH MOB], закончена запись моих гитар, баса Jaron'a Gulino и барабанов Jimmy D'Anda. Нам нужно закончить запись вокала Gabriel'а Colon'a, а затем двигаться дальше. Новый состав очень хорош, и мне нравится то, что мы делаем. Так что мы будем продолжать работать, чтобы выпустить альбом в 2023 году».







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