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*Почему EXODUS не стали популярными? 49
*PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a 34
*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 23
*У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты 16
*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 14
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Lynch Mob

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19 дек 2022 : 		 LYNCH MOB выпустят альбом в 2023 году

1 ноя 2022 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

26 окт 2022 : 		 Лидер LYNCH MOB — о том, почему сдал назад

19 окт 2022 : 		 GEORGE LYNCH вновь выступил как LYNCH MOB

30 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH — о новом названии

11 июн 2021 : 		 Видео с выступления GEORGE'а LYNCH'a и THE ELECTRIC FREEDOM

7 июн 2021 : 		 LYNCH MOB определились с заменой названия

8 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH придумал замену названия LYNCH MOB

8 янв 2021 : 		 GEORGE LYNCH — о названии LYNCH MOB: «Устал я оправдываться»

11 ноя 2020 : 		 Оригинальный басист LYNCH MOB о перезаписанном дебюте: «Это какая-то...»

16 окт 2020 : 		 GEORGE LYNCH: «С названием LYNCH MOB всегда были проблемы»

14 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET — о кончине LYNCH MOB

14 окт 2020 : 		 DON DOKKEN — о кончине LYNCH MOB

14 окт 2020 : 		 Бывший вокалист LYNCH MOB о решении GEORGE'a прикрыть лавочку

14 окт 2020 : 		 GEORGE LYNCH решил прикрыть LYNCH MOB: «Не могу я больше с таким названием»

28 июл 2020 : 		 Переработанный трек от LYNCH MOB

28 июл 2020 : 		 Переработанный трек от LYNCH MOB

22 июл 2020 : 		 LYNCH MOB перезаписали "Wicked Sensation"

15 июл 2020 : 		 LYNCH MOB отказались от летнего концерта

26 май 2020 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB 1991 года

31 мар 2020 : 		 TONY FRANKLIN: «С LYNCH MOB в 2020 я выступать не буду»

30 мар 2020 : 		 LYNCH MOB перезапишут "Wicked Sensation"

24 ноя 2019 : 		 LYNCH MOB покинул басист

22 окт 2019 : 		 GEORGE LYNCH назвал имя вокалиста

23 май 2018 : 		 Концертное видео LYNCH MOB

6 апр 2018 : 		 Мультикамерная съемка с выступления LYNCH MOB
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LYNCH MOB выпустят альбом в 2023 году



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По сообщению лидера LYNCH MOB George'a Lynch'a, группа заканчивает работу над новым материалом, релиз которого намечен на 2023 год:

«У нас есть новый состав [LYNCH MOB], закончена запись моих гитар, баса Jaron'a Gulino и барабанов Jimmy D'Anda. Нам нужно закончить запись вокала Gabriel'а Colon'a, а затем двигаться дальше. Новый состав очень хорош, и мне нравится то, что мы делаем. Так что мы будем продолжать работать, чтобы выпустить альбом в 2023 году».




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