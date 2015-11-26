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Lynch Mob

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8 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH придумал замену названия LYNCH MOB

8 янв 2021 : 		 GEORGE LYNCH — о названии LYNCH MOB: «Устал я оправдываться»

11 ноя 2020 : 		 Оригинальный басист LYNCH MOB о перезаписанном дебюте: «Это какая-то...»

16 окт 2020 : 		 GEORGE LYNCH: «С названием LYNCH MOB всегда были проблемы»

14 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET — о кончине LYNCH MOB

14 окт 2020 : 		 DON DOKKEN — о кончине LYNCH MOB

14 окт 2020 : 		 Бывший вокалист LYNCH MOB о решении GEORGE'a прикрыть лавочку

14 окт 2020 : 		 GEORGE LYNCH решил прикрыть LYNCH MOB: «Не могу я больше с таким названием»

28 июл 2020 : 		 Переработанный трек от LYNCH MOB

28 июл 2020 : 		 Переработанный трек от LYNCH MOB

22 июл 2020 : 		 LYNCH MOB перезаписали "Wicked Sensation"

15 июл 2020 : 		 LYNCH MOB отказались от летнего концерта

26 май 2020 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB 1991 года

31 мар 2020 : 		 TONY FRANKLIN: «С LYNCH MOB в 2020 я выступать не буду»

30 мар 2020 : 		 LYNCH MOB перезапишут "Wicked Sensation"

24 ноя 2019 : 		 LYNCH MOB покинул басист

22 окт 2019 : 		 GEORGE LYNCH назвал имя вокалиста

23 май 2018 : 		 Концертное видео LYNCH MOB

6 апр 2018 : 		 Мультикамерная съемка с выступления LYNCH MOB

14 мар 2018 : 		 LYNCH MOB нашли вокалиста

8 фев 2018 : 		 ROBERT MASON выступит с LYNCH MOB

14 янв 2018 : 		 Из LYNCH MOB ушел вокалист. Опять

28 окт 2017 : 		 Новое видео LYNCH MOB

21 авг 2017 : 		 Новое видео LYNCH MOB

10 авг 2017 : 		 EPK от LYNCH MOB

22 июл 2017 : 		 Новое видео LYNCH MOB
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GEORGE LYNCH придумал замену названия LYNCH MOB



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В рамках недавней беседы George Lynch сказал, что у него есть предварительная версия названия группы вместо LYNCH MOB:

«У меня всегда будет тяга к гастрольной деятельности. И я думаю, что буду выступать как GEORGE LYNCH AND THE NEW WEST. THE NEW WEST я придумал ещё в 80-е, и я рассказал об этом нескольким близким друзьям. И недавно я подыскивал новое имя для туров, и один друг напомнил мне об этом, сказав: "А что насчёт THE NEW WEST? Убойное же название!" И я подумал: "А ведь и правда, мне нравится. GEORGE LYNCH AND THE NEW WEST. Почему бы и нет?" Так что я думаю, что, может быть, остановлюсь на этом варианте. Я обсуждаю этот вариант с агентом. И в таком случае это даёт мне свободу в исполнении различного материала. Не обязательно зацикливаться только на LYNCH MOB. Я к тому, что я могу сыграть кое-что из этого, потом что-то из DOKKEN, но и совершенно иной материал. Я могу играть что угодно. И могу менять сет каждый вечер!»

GEORGE LYNCH Reveals Possible New Name For His Touring Entity Formerly Known As LYNCH MOB





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

CosmicBear


8 апр 2021, 11:49		Надо было назваться GEORGE LYNCH AND THE WEAR A FUCKING MASK BAND

Alex Chernyatinsky


8 апр 2021, 12:43		CosmicBear, слишком тонко, на мой взгляд. Я бы предложил название Dead White Man


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