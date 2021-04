сегодня



GEORGE LYNCH придумал замену названия LYNCH MOB



В рамках недавней беседы George Lynch сказал, что у него есть предварительная версия названия группы вместо LYNCH MOB:



«У меня всегда будет тяга к гастрольной деятельности. И я думаю, что буду выступать как GEORGE LYNCH AND THE NEW WEST. THE NEW WEST я придумал ещё в 80-е, и я рассказал об этом нескольким близким друзьям. И недавно я подыскивал новое имя для туров, и один друг напомнил мне об этом, сказав: "А что насчёт THE NEW WEST? Убойное же название!" И я подумал: "А ведь и правда, мне нравится. GEORGE LYNCH AND THE NEW WEST. Почему бы и нет?" Так что я думаю, что, может быть, остановлюсь на этом варианте. Я обсуждаю этот вариант с агентом. И в таком случае это даёт мне свободу в исполнении различного материала. Не обязательно зацикливаться только на LYNCH MOB. Я к тому, что я могу сыграть кое-что из этого, потом что-то из DOKKEN, но и совершенно иной материал. Я могу играть что угодно. И могу менять сет каждый вечер!»













