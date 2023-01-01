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Lynch Mob

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GEORGE LYNCH о прощальном туре LYNCH MOB: «Лучше уйти на коне, чем ноя»



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GEORGE LYNCH в одном из недавних интервью ответил на вопрос о том, почему решил отправится в прощальный тур LYNCH MOB:

«Ну, изначально идея LYNCH MOB заключалась в том, чтобы собрать группу братьев, семью, которая всегда будет оставаться такой же, как [LED] ZEPPELIN. Это были бы просто четверо парней, с разными характерами и стилями, и у нас была бы мощная группа, и мы бы выпустили отличную первую пластинку, и мы бы просто продолжали развиваться, и были бы исторически значимым музыкальным явлением. Но так не получилось. В группе постоянно происходили изменения, менялись участники, и в итоге это превратилось во вращающуюся дверь, приносящую все меньшую отдачу, и это меня очень разочаровало. И вот, спустя десятилетия, три с лишним десятилетия, нынешняя версия группы очень солидна и, как мне кажется, сохраняет ту магию, которая была у первой, начальной версии группы, в какой-то степени — она, конечно де, другая, но того же масштаба, очень солидна и представительна. И вот мы записали пластинку, она вышла фантастической, и я подумал: "Лично я не хочу больше проходить весь этот процесс "вращающихся дверей" с нашей группой. Это последняя версия коллектива, которую я хочу представить миру". Так что у нас есть отличная пластинка, которая служит нам средством для гастролей еще на год. Группа останется вместе еще на год. Кто знает, что произойдет после этого? Поэтому вместо того, чтобы ждать, пока участники уйдут, давайте сами будем распоряжаться своей судьбой. [Смеется] Вместо того чтобы уходить с нытьем, мы уйдем с помпой!»




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