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*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 24
*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 22
*ACCEPT выступили без вокалиста 19
*Участники PARADISE LOST в HOST 17
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 15
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Lynch Mob

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26 окт 2022 : 		 Лидер LYNCH MOB — о том, почему сдал назад

19 окт 2022 : 		 GEORGE LYNCH вновь выступил как LYNCH MOB

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7 июн 2021 : 		 LYNCH MOB определились с заменой названия

8 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH придумал замену названия LYNCH MOB

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28 июл 2020 : 		 Переработанный трек от LYNCH MOB

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15 июл 2020 : 		 LYNCH MOB отказались от летнего концерта

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30 мар 2020 : 		 LYNCH MOB перезапишут "Wicked Sensation"

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22 окт 2019 : 		 GEORGE LYNCH назвал имя вокалиста

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14 мар 2018 : 		 LYNCH MOB нашли вокалиста

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Лидер LYNCH MOB — о том, почему сдал назад



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George Lynch в недавнем интервью объяснил, почему решил сдать назад и вновь выйти под именем LYNCH MOB:

«LYNCH MOB — просто бренд, который я создавал десятилетиями, — более трёх десятилетий. Нет ничего идеального, и я должен жить с тем фактом, что у него есть некоторые негативные коннотации, которые мне, вероятно, придётся продолжать объяснять до конца жизни, и я не против этого. Но это бренд, который я создал, и я собираюсь его придерживаться. Что касается маркетинга, бренда, бизнеса и работы, а также того, чтобы ребята из моей группы работали, а фанаты были довольны, в этом есть смысл.

Я реально чувствовал, когда выбрал название ELECTRIC FREEDOM, что на самом деле иду против всех, нежели сохраняю старое название. Я ощутил гораздо большее сопротивление, чем когда-либо, когда у меня была группа LYNCH MOB; такова на самом деле оказалась реальность. Никому это не нравилось. И мне не нравилось жить с этим, мне было как-то не по себе. Типа: "Ладно, мы просто должны смириться с его решением поступить именно так, но никто с этим не согласен. Нам это не по душе". В этом есть какая-то неискренность. Как бы ни были чисты мои мотивы — я считал это искренним поступком — всё равно название не прижилось, на всех уровнях».




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