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Лидер LYNCH MOB — о том, почему сдал назад



George Lynch в недавнем интервью объяснил, почему решил сдать назад и вновь выйти под именем LYNCH MOB:



«LYNCH MOB — просто бренд, который я создавал десятилетиями, — более трёх десятилетий. Нет ничего идеального, и я должен жить с тем фактом, что у него есть некоторые негативные коннотации, которые мне, вероятно, придётся продолжать объяснять до конца жизни, и я не против этого. Но это бренд, который я создал, и я собираюсь его придерживаться. Что касается маркетинга, бренда, бизнеса и работы, а также того, чтобы ребята из моей группы работали, а фанаты были довольны, в этом есть смысл.



Я реально чувствовал, когда выбрал название ELECTRIC FREEDOM, что на самом деле иду против всех, нежели сохраняю старое название. Я ощутил гораздо большее сопротивление, чем когда-либо, когда у меня была группа LYNCH MOB; такова на самом деле оказалась реальность. Никому это не нравилось. И мне не нравилось жить с этим, мне было как-то не по себе. Типа: "Ладно, мы просто должны смириться с его решением поступить именно так, но никто с этим не согласен. Нам это не по душе". В этом есть какая-то неискренность. Как бы ни были чисты мои мотивы — я считал это искренним поступком — всё равно название не прижилось, на всех уровнях».







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