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Lynch Mob

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19 окт 2022 : 		 GEORGE LYNCH вновь выступил как LYNCH MOB

30 авг 2021 : 		 GEORGE LYNCH — о новом названии

11 июн 2021 : 		 Видео с выступления GEORGE'а LYNCH'a и THE ELECTRIC FREEDOM

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8 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH придумал замену названия LYNCH MOB

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28 июл 2020 : 		 Переработанный трек от LYNCH MOB

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22 окт 2019 : 		 GEORGE LYNCH назвал имя вокалиста

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14 мар 2018 : 		 LYNCH MOB нашли вокалиста

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14 янв 2018 : 		 Из LYNCH MOB ушел вокалист. Опять
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GEORGE LYNCH вновь выступил как LYNCH MOB



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Видео с выступления группы LYNCH MOB, состоявшегося на разогреве у DOKKEN 15 октября в Buffalo Thunder Resort, Santa Fe, New Mexico, доступно для просмотра ниже.




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19 окт 2022
gravitgroove
Когда кто-то говорит о переоцененных музыкантах, то первым делом вспоминаю его имя. И конечно же Dokken - говна ломоть.

просмотров: 216

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