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Бывший вокалист LYNCH MOB о решении GEORGE'a прикрыть лавочку



Andrew Freeman, певший в составе LYNCH MOB, прокомментировал намерение George'a Lynch'a закрыть проект:



«Конец LYNCH MOB. Я должен дать возможность George'y это сделать. Я знаю, что это проблема, с которой он долгое время боролся. На мой взгляд, он сольный артист, и выступление в роли George'a Lynch'a с отличной бэк-группой — это путь к успеху».













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