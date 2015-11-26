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Lynch Mob

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14 окт 2020 : 		 Бывший вокалист LYNCH MOB о решении GEORGE'a прикрыть лавочку

14 окт 2020 : 		 GEORGE LYNCH решил прикрыть LYNCH MOB: «Не могу я больше с таким названием»

28 июл 2020 : 		 Переработанный трек от LYNCH MOB

28 июл 2020 : 		 Переработанный трек от LYNCH MOB

22 июл 2020 : 		 LYNCH MOB перезаписали "Wicked Sensation"

15 июл 2020 : 		 LYNCH MOB отказались от летнего концерта

26 май 2020 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB 1991 года

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30 мар 2020 : 		 LYNCH MOB перезапишут "Wicked Sensation"

24 ноя 2019 : 		 LYNCH MOB покинул басист

22 окт 2019 : 		 GEORGE LYNCH назвал имя вокалиста

23 май 2018 : 		 Концертное видео LYNCH MOB

6 апр 2018 : 		 Мультикамерная съемка с выступления LYNCH MOB

14 мар 2018 : 		 LYNCH MOB нашли вокалиста

8 фев 2018 : 		 ROBERT MASON выступит с LYNCH MOB

14 янв 2018 : 		 Из LYNCH MOB ушел вокалист. Опять

28 окт 2017 : 		 Новое видео LYNCH MOB

21 авг 2017 : 		 Новое видео LYNCH MOB

10 авг 2017 : 		 EPK от LYNCH MOB

22 июл 2017 : 		 Новое видео LYNCH MOB

14 июл 2017 : 		 Новый альбом LYNCH MOB выйдет осенью

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Бывший вокалист LYNCH MOB о решении GEORGE'a прикрыть лавочку



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Andrew Freeman, певший в составе LYNCH MOB, прокомментировал намерение George'a Lynch'a закрыть проект:

«Конец LYNCH MOB. Я должен дать возможность George'y это сделать. Я знаю, что это проблема, с которой он долгое время боролся. На мой взгляд, он сольный артист, и выступление в роли George'a Lynch'a с отличной бэк-группой — это путь к успеху».

Ex-LYNCH MOB Singer ANDREW FREEMAN Commends GEORGE LYNCH For Retiring Band Name





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