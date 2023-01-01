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*Потери в NERVOSA 24
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Lynch Mob

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Видео полного выступления LYNCH MOB



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Видео полного выступления LYNCH MOB, которое состоялось 27 января в Blue Note, Cincinnati, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"She's Evil But She's Mine"
"River of Love"
"When Heaven Comes Down" (Dokken)
"Unchain the Night" (Dokken)
"Street Fightin' Man"
"Voodoo Child (Slight Return)"
"All I Want"
"Into the Fire" (Dokken)
"Testify"
"Sweet Sister Mercy" 
"Lightnin' Strikes Again" (Dokken)
"The Hunter" (Dokken)
"Rain"
"Mr. Scary" (Dokken)
"Wicked Sensation"
"Flesh and Blood" 
"Hell Child"
"Tooth And Nail" (Dokken)

LYNCH MOB Perform DOKKEN Classics In Cincinnati; Fan-Filmed Video Of Entire Show Streaming




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