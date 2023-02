сегодня



Видео полного выступления LYNCH MOB



Видео полного выступления LYNCH MOB, которое состоялось 27 января в Blue Note, Cincinnati, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"She's Evil But She's Mine"

"River of Love"

"When Heaven Comes Down" (Dokken)

"Unchain the Night" (Dokken)

"Street Fightin' Man"

"Voodoo Child (Slight Return)"

"All I Want"

"Into the Fire" (Dokken)

"Testify"

"Sweet Sister Mercy"

"Lightnin' Strikes Again" (Dokken)

"The Hunter" (Dokken)

"Rain"

"Mr. Scary" (Dokken)

"Wicked Sensation"

"Flesh and Blood"

"Hell Child"

"Tooth And Nail" (Dokken)







