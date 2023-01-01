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Будет ли еще один альбом LYNCH MOB?



Eddie Trunk в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" спросил у лидера LYNCH MOB, стоит ли поклонникам ждать еще одной студийной пластинки от команды после финального тура:



«Ну, это еще предстоит выяснить. Я не стану говорить, что это наша последняя пластинка, потому что мы можем рассматривать ситуацию так: "Мы завершим наш плотный гастрольный график в 24-м году и, возможно, несколько выступлений в 25-м году, а закончится все круизом Monsters Of Rock в марте 25-го года. Возможно, мы захотим сделать еще один студийный альбом в начале 25-го года, пока все не затихнет. Но тогда мы не будем гастролировать для его продвижения. Так что мы должны подумать об этом. Я не говорю, что мы сделаем еще один студийный альбом, но я точно знаю, что хочу оставить этот вариант в силе».







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