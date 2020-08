сегодня



GENE HOGLAN, STEVE DIGIORGIO и BOBBY KOELBLE исполнили «карантинную» версию песни DEATH



Три бывших участника DEATH — барабанщик Gene Hoglan, басист Steve DiGiorgio и гитарист Bobby Koelble — объединили усилия со своим коллегой по проекту DEATH TO ALL, гитаристом/вокалистом Max'ом Phelps'ом, чтобы записать «карантинную» версию песни DEATH "Zero Tolerance" из альбома "Symbolic". Видео исполнения доступно ниже.













