GENE HOGLAN, STEVE DIGIORGIO и BOBBY KOELBLE исполнили «карантинную» версию песни DEATH
Три бывших участника DEATH — барабанщик Gene Hoglan, басист Steve DiGiorgio и гитарист Bobby Koelble — объединили усилия со своим коллегой по проекту DEATH TO ALL, гитаристом/вокалистом Max'ом Phelps'ом, чтобы записать «карантинную» версию песни DEATH "Zero Tolerance" из альбома "Symbolic". Видео исполнения доступно ниже.
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