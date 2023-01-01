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*Три дэтовых альбома от вокалиста SIX FEET UNDER 62
*DAVID ELLEFSON — о METALLICA: «Они открыли все двери на пути... 16
*Фронтмен METALLICA получил роль в новом фильме 14
*Видео с выступления FEAR FACTORY 11
*MARTY FRIEDMAN намекает 8
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Death

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13 мар 2023 : 		 PAUL MASVIDAL присоединился на сцене к DEATH TO ALL

8 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

21 фев 2023 : 		 GENE HOGLAN: «Чак был отличным поваром!»

27 дек 2022 : 		 Бывший гитарист DEATH надеется закончить альбом-посвящение Чаку

24 ноя 2022 : 		 Выходят новые фигурки DEATH

16 авг 2022 : 		 KAM LEE назвал три группы, повлиявшие на звучание DEATH

8 июл 2022 : 		 KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался плагиатом: «Это был неудачный выбор формулировки»

22 июн 2022 : 		 JEFF BECERRA из POSSESSED — о Чаке Шульдинере: «Мы были друзьями»

20 июн 2022 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

16 июн 2022 : 		 Бывший гитарист DEATH раскритиковал KAM'а LEE за комментарии о том, что Чак Шульдинер занимался плагиатом

16 июн 2022 : 		 KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED»

26 янв 2022 : 		 JAMES MURPHY: «Хреново я сыграл...»

16 дек 2021 : 		 Видео с концерта памяти лидера DEATH

14 дек 2021 : 		 Видео с концерта памяти лидера DEATH

7 дек 2021 : 		 Стрим концерта памяти лидера DEATH

7 ноя 2021 : 		 Новые участники на концерте памяти лидера DEATH

22 окт 2021 : 		 BILL ANDREWS хотел принять участие в концерте памяти Чака

8 окт 2021 : 		 Бывшие участники DEATH исполнят альбом "Spiritual Healing"

6 июл 2021 : 		 STEVE DI GIORGIO вместе с INTERLUDIO DUO исполняют песню DEATH

16 май 2021 : 		 В честь лидера DEATH выпускают гитару

15 сен 2020 : 		 Китайские болванчики DEATH

3 сен 2020 : 		 Кавер-версия DEATH от HATEFULMURDER

25 авг 2020 : 		 Концерт DEATH 1988 года доступен для прослушивания

13 авг 2020 : 		 GENE HOGLAN, STEVE DIGIORGIO и BOBBY KOELBLE исполнили «карантинную» версию песни DEATH

14 июл 2020 : 		 Карантинное видео от бывших участников DEATH
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PAUL MASVIDAL присоединился на сцене к DEATH TO ALL



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PAUL MASVIDAL присоединился на сцене к DEATH TO ALL в рамках концерта 11 марта в Brick By Brick, San Diego, California и исполнил классику DEATH "Flattening Of Emotions" и "Pull The Plug".




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