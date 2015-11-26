Концерт DEATH 1988 года доступен для прослушивания
Relapse Records продолжают выпуск серии концертов DEATH в рамках "Non Analog - On Stage Series", и следующий из них, "New Rochelle, NY 12-03-1988", доступен для прослушивания ниже. Запись была сделана в рамках тура по альбому Leprosy:
"Leprosy"
"Open Casket"
"Zombie Ritual"
"Pull The Plug"
"Left To Die"
"Forgotten Past"
"Denial Of Life"
"Born Dead"
"Primitive Ways"
"Choke On It"
"Infernal Death"
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