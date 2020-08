25 авг 2020



Концерт DEATH 1988 года доступен для прослушивания



Relapse Records продолжают выпуск серии концертов DEATH в рамках "Non Analog - On Stage Series", и следующий из них, "New Rochelle, NY 12-03-1988", доступен для прослушивания ниже. Запись была сделана в рамках тура по альбому Leprosy:



"Leprosy"

"Open Casket"

"Zombie Ritual"

"Pull The Plug"

"Left To Die"

"Forgotten Past"

"Denial Of Life"

"Born Dead"

"Primitive Ways"

"Choke On It"

"Infernal Death"







