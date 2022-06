сегодня



Видео с выступления проекта DEATH TO ALL, в состав которого входят Gene Hoglan (TESTAMENT, DARK ANGEL, DETHKLOK), Steve DiGiorgio (TESTAMENT, CONTROL DENIED, SADUS), Bobby Koelble и Max Phelps (CYNIC), состоявшегося 15 июня Baroeg, Роттердам, Нидерланды, доступно для просмотра ниже.







