Видео с концерта памяти лидера DEATH



Видео с второго концерта памяти лидера DEATH Чака Шульдинера, который состоялся двенадцатого декабря, доступно для просмотра ниже.



Состав SYMBOLIC:



* Steve DiGiorgio (DEATH; bass on "Human", "Individual Thought Patterns"; CONTROL DENIED - bass on "The Fragile Art Of Existence")

* Bobby Koelble (DEATH; guitars on "Symbolic")

* Kelly Conlon (DEATH; bass on "Symbolic")



* Dirk Verbeuren (MEGADETH, SOILWORK - drums)

* Max Phelps (EXIST; guitars and vocals)

* Leo Lozano (SYMBOLIC; guitars and vocals)



Состав LIVING MONSTROSITY:



* James Murphy (DEATH; guitars on "Spiritual Healing")

* Terry Butler (DEATH; bass on "Spiritual Healing")



* Gus Rios (GRUESOME; drums)

* Matt Harvey (GRUESOME, EXHUMED; guitar, vocals)

























