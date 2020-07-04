PAUL MASVIDAL — о временах в DEATH

PAUL MASVIDAL опубликовал в своём Инстаграм-аккаунте видео с выступления DEATH в то время, когда он ещё был в составе группы, и поделился воспоминаниями о том, как оказался в коллективе, — видео и текстовое сообщение доступно ниже.
«Недавно я увидел несколько фотографий, которые пробудили ностальгические воспоминания о тех годах, когда я играл с Чаком [Шульдинером] и его группой DEATH. Мы познакомились через общего друга при обмене плёнками в 80-х годах и общались между собой о музыке, гитарах, курении травы и взаимной любви к животным.
В 1989 году, когда я ещё учился в средней школе, Чак спросил, могу ли я выступить с группой в Мехико. У меня было около недели, чтобы выучить более дюжины песен, и мы поехали. Хотя к тому времени я уже отыграл достаточно концертов с CYNIC, полёт в Мехико и выступление перед целым морем безумно ненасытных фанатов на аншлаговой арене было для подростка умопомрачительным. Тогда мы подписали контракт с музыкальным магазином и выступили в прямом эфире на мексиканском телешоу (фрагменты этого шоу есть в видео ниже). Едва ли я тогда знал, что всего несколько лет спустя мы запишем альбом "Human" вместе с Шоном Рейнертом и Steve'ом DiGiorgio.
В песне "Pull The Plug" Чак поет от имени того, кто лежит на смертном одре, и жизнь в нём поддерживает машина:
"'What has now been days, it seems like years; to stay like this is what I fear. Life ends so fast, so take your chance and make it last".
Когда я читаю эти слова, я вспоминаю о многих людях, у постели которых на пороге смерти я сидел за свою жизнь и постоянно переживал страх, что они уже не живут осмысленной жизнью. Как часто мы были готовы протянуть руку помощи и измениться, найти в себе мужество, чтобы исцелить свои старые раны и стать намного более живыми?
Чак умер в 2001 году, а мой главный друг в этой жизни и напарник по группе Шон Рейнерт ушёл в 2020 году. Жизнь длится только мгновение. Кто мы есть — это само сознание, облечённое в человеческое тело. Задача состоит в том, чтобы держать одну ногу на Земле, а голову в космосе, идти с лёгким и открытым сердцем, и осознавать, что непостоянство — это часть этого пути. Я могу войти в этот мир и заботиться о нём с любовью и в то же время знать, что это временно и исчезнет, как и я сам. Жизнь становится особенно драгоценной и хрупкой, когда я об этом вспоминаю».
freeze2
Dark Medieval Times
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