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Death

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PAUL MASVIDAL — о временах в DEATH



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PAUL MASVIDAL опубликовал в своём Инстаграм-аккаунте видео с выступления DEATH в то время, когда он ещё был в составе группы, и поделился воспоминаниями о том, как оказался в коллективе, — видео и текстовое сообщение доступно ниже.

«Недавно я увидел несколько фотографий, которые пробудили ностальгические воспоминания о тех годах, когда я играл с Чаком [Шульдинером] и его группой DEATH. Мы познакомились через общего друга при обмене плёнками в 80-х годах и общались между собой о музыке, гитарах, курении травы и взаимной любви к животным.

В 1989 году, когда я ещё учился в средней школе, Чак спросил, могу ли я выступить с группой в Мехико. У меня было около недели, чтобы выучить более дюжины песен, и мы поехали. Хотя к тому времени я уже отыграл достаточно концертов с CYNIC, полёт в Мехико и выступление перед целым морем безумно ненасытных фанатов на аншлаговой арене было для подростка умопомрачительным. Тогда мы подписали контракт с музыкальным магазином и выступили в прямом эфире на мексиканском телешоу (фрагменты этого шоу есть в видео ниже). Едва ли я тогда знал, что всего несколько лет спустя мы запишем альбом "Human" вместе с Шоном Рейнертом и Steve'ом DiGiorgio.

В песне "Pull The Plug" Чак поет от имени того, кто лежит на смертном одре, и жизнь в нём поддерживает машина:

"'What has now been days, it seems like years; to stay like this is what I fear. Life ends so fast, so take your chance and make it last".

Когда я читаю эти слова, я вспоминаю о многих людях, у постели которых на пороге смерти я сидел за свою жизнь и постоянно переживал страх, что они уже не живут осмысленной жизнью. Как часто мы были готовы протянуть руку помощи и измениться, найти в себе мужество, чтобы исцелить свои старые раны и стать намного более живыми?

Чак умер в 2001 году, а мой главный друг в этой жизни и напарник по группе Шон Рейнерт ушёл в 2020 году. Жизнь длится только мгновение. Кто мы есть — это само сознание, облечённое в человеческое тело. Задача состоит в том, чтобы держать одну ногу на Земле, а голову в космосе, идти с лёгким и открытым сердцем, и осознавать, что непостоянство — это часть этого пути. Я могу войти в этот мир и заботиться о нём с любовью и в то же время знать, что это временно и исчезнет, как и я сам. Жизнь становится особенно драгоценной и хрупкой, когда я об этом вспоминаю».

PAUL MASVIDAL Reflects On His Time With Legendary Band DEATH

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I saw some photos recently that roused nostalgic thoughts around the years I played with Chuck and his band, Death. We met through a mutual friend in the underground tape trading scene in the 80's and connected around music, guitars, smoking grass and a mutual love of animals. In 1989, while I was still in high school, Chuck asked if I could perform dates with the group in Mexico City. I had about a week to learn over a dozen tunes, and off we went. Although I had already played numerous gigs with my other group Cynic by then, flying to Mexico City and performing for a sea of insanely ravenous fans at a sold-out arena was mind-blowing for a teenager. On that trip, we did a record store signing and performed live on a Mexican TV show (this video is edited moments from that). Little did I know then that just a few years later, we’d be making the album ‘Human' together, along with Sean Reinert and Steve DiGiorgio. In the song “Pull the Plug,” Chuck sings from the perspective of someone on their death bed being kept alive by a machine: “What has now been days, it seems like years; to stay like this is what I fear. Life ends so fast, so take your chance and make it last.” When I read those words, I'm reminded of the many people I've sat bedside with at the threshold of death, haunted by the fear that they did not live a meaningful life. How often have we been willing to stretch beyond our limits and change, finding the courage to heal our old wounds and become more authentically alive? Chuck died in 2001, and my lifelong friend and bandmate Sean Reinert died in 2020. Life lasts only a moment. Who we are is consciousness itself, in human form. The task is to keep one foot on the Earth and your head in the cosmos, to tread with a light and spacious heart, and to know that impermanence is part of this experience. I can enter into this world and care for it lovingly, and at the same time know that it is temporary and will disappear, as I will. Life becomes a precious and rare thing when I remember that. —— #deathband #chuckschuldiner #impermanence #teenageyears —— “Tell me, what is it you plan to do with your one wild and precious life?” ― Mary Oliver

Публикация от Masvidalien 👽 (@paulmasvidal)




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

freeze2


8 июл 2020, 12:35		Во, преисполнился в своём познании, всё как есть изложил

Dark Medieval Times


8 июл 2020, 16:54		охрененное детство у него было о.О не каждому детстве перепадает повстречаться с Чаком Шульдинером.


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