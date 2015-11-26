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Death

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26 янв 2022 : 		 JAMES MURPHY: «Хреново я сыграл...»

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14 дек 2021 : 		 Видео с концерта памяти лидера DEATH

7 дек 2021 : 		 Стрим концерта памяти лидера DEATH

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15 сен 2020 : 		 Китайские болванчики DEATH

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25 авг 2020 : 		 Концерт DEATH 1988 года доступен для прослушивания

13 авг 2020 : 		 GENE HOGLAN, STEVE DIGIORGIO и BOBBY KOELBLE исполнили «карантинную» версию песни DEATH

14 июл 2020 : 		 Карантинное видео от бывших участников DEATH

8 июл 2020 : 		 PAUL MASVIDAL — о временах в DEATH

10 июн 2020 : 		 Музыканты TESTAMENT и OVERKILL исполняют DEATH

28 май 2020 : 		 Концерт DEATH 1990 года доступен для прослушивания

19 май 2020 : 		 Концерт DEATH 1995 года доступен для прослушивания

30 апр 2020 : 		 Концерт DEATH 1990 года доступен для прослушивания

18 апр 2020 : 		 Новый концерт DEATH доступен для прослушивания

15 апр 2020 : 		 Новый концерт DEATH

8 апр 2020 : 		 Видео с выступления DEATH

1 апр 2020 : 		 RELAPSE RECORDS планируют выпуск концертов DEATH

3 фев 2020 : 		 GENE HOGLAN о CHUCK'е SCHULDINER'е: «Он придерживался широких взглядов»

22 янв 2020 : 		 Оригинальную обложку DEATH продали за >10 000$

29 дек 2018 : 		 Новый трибьют-альбом DEATH выйдет в марте
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JAMES MURPHY: «Хреново я сыграл...»



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JAMES MURPHY в рамках беседы с Heavy Culture рассказал о недавних двух концертах памяти лидера DEATH:

«Вечером я не чувствовал себя так уж потрясающе комфортно. На самом деле в первый вечер я ощущал себя немного лучше, чем во второй. Я немного страдал от обезвоживания и недостатка подготовки [смеётся]. Если честно, я не думаю, что выступал очень хорошо, но я полагаю, что люди были счастливы просто видеть меня на сцене.

Мне нужно было отмыть 16 лет — шестерёнки были покрыты ржавчиной. Я не играл вживую перед людьми, кажется, с 2005 года — последний раз это было на концерте в честь 25-летия Roadrunner United [Roadrunner Records] в Нью-Йорке. Этот концерт неплохо снят — он есть на DVD, а также просто в Интернете. Так что если кто-то смотрел его, то это последний раз до этих концертов, когда я вообще играл вживую. Было весело, но я играл не очень хорошо. Кроме того, я был немного обезвожен, из-за чего во второй вечер меня сильно трясло на сцене и немного... Не очень приятные ощущения. Но я думаю, что людям понравилось — несмотря на все мои ужасные ошибки, которые я совершил.

Я извинился перед другими ребятами [из LIVING MONSTROSITY] после этого, но они были такими же — они сказали: "О, чувак. Не волнуйся об этом. Люди просто были рады увидеть, как вы играете вживую". Кажется, что это правда, потому что люди в основном так и говорят. Но я думаю, что люди очень щедры и снисходительны к моим ошибкам и промахам [пропущенным нотам], учитывая, сколько времени прошло с тех пор, как я играл вживую».

Ex-DEATH Guitarist JAMES MURPHY On Last Month








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