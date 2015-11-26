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JAMES MURPHY: «Хреново я сыграл...»



JAMES MURPHY в рамках беседы с Heavy Culture рассказал о недавних двух концертах памяти лидера DEATH:



«Вечером я не чувствовал себя так уж потрясающе комфортно. На самом деле в первый вечер я ощущал себя немного лучше, чем во второй. Я немного страдал от обезвоживания и недостатка подготовки [смеётся]. Если честно, я не думаю, что выступал очень хорошо, но я полагаю, что люди были счастливы просто видеть меня на сцене.



Мне нужно было отмыть 16 лет — шестерёнки были покрыты ржавчиной. Я не играл вживую перед людьми, кажется, с 2005 года — последний раз это было на концерте в честь 25-летия Roadrunner United [Roadrunner Records] в Нью-Йорке. Этот концерт неплохо снят — он есть на DVD, а также просто в Интернете. Так что если кто-то смотрел его, то это последний раз до этих концертов, когда я вообще играл вживую. Было весело, но я играл не очень хорошо. Кроме того, я был немного обезвожен, из-за чего во второй вечер меня сильно трясло на сцене и немного... Не очень приятные ощущения. Но я думаю, что людям понравилось — несмотря на все мои ужасные ошибки, которые я совершил.



Я извинился перед другими ребятами [из LIVING MONSTROSITY] после этого, но они были такими же — они сказали: "О, чувак. Не волнуйся об этом. Люди просто были рады увидеть, как вы играете вживую". Кажется, что это правда, потому что люди в основном так и говорят. Но я думаю, что люди очень щедры и снисходительны к моим ошибкам и промахам [пропущенным нотам], учитывая, сколько времени прошло с тех пор, как я играл вживую».







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