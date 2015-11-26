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Death

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BILL ANDREWS хотел принять участие в концерте памяти Чака



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Бывшие участники DEATH James Murphy (гитара) и Terry Butler (бас) целиком исполнят альбом "Spiritual Healing" в рамках двух концертов во Флориде. К ним присоединятся Gus Rios (ex-MALEVOLENT CREATION, DIVINE EMPIRE) и гитарист/вокалист Matt Harvey (EXHUMED, GRUESOME) — всё это будет приурочено к 20-летию со дня смерти Чака Шульдинера. Terry Butler в рамках недавнего интервью рассказал об этом событии:

«[Бывший барабанщик DEATH] Bill Andrews был очень заинтересован в этом событии, он хотел бы участвовать, но из-за пандемии всё сорвалось. Он живёт в Японии; он живёт там уже более 20 лет — там свои правила, плюс его паспорт нужно обновить, и это требует времени и усилий. В итоге он не сможет и очень переживал по этому поводу. Но он переезжает обратно во Флориду. И он хочет вернуться на сцену и немного поиграть на барабанах.

[Bill] фактически основал MASSACRE — он и Allen West. Он играл на альбоме [DEATH] "Leprosy", он играл на "Spiritual Healing", он играл на альбоме [MASSACRE] "From Beyond", он играл на EP "Inhuman Condition". Его просто долго не было на сцене, но он хочет вернуться».

Что касается того, чего поклонники могут ожидать от концертов Brass Mug, Butler ответил:

«Мы собираемся исполнить "Spiritual Healing" целиком. И мы сыграем три или четыре дополнительные песни из эпохи "Scream Bloody Gore"/"Leprosy". Группа, которая будет открывать концерт, называется SYMBOLIC. Это [бывший гитарист DEATH] Bobby Koelble, несколько ребят из [трибьют-группы DEATH] DTA [DEATH TO ALL], и они будут играть вещи DEATH после "Spiritual". Так что это должны быть два отличных выступления. И это будет первый раз с 1990 года, когда мы с James'ом выйдем на одну сцену».

Former DEATH Drummer BILL ANDREWS





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