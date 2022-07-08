8 июл 2022



KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался плагиатом: «Это был неудачный выбор формулировки»



В новом интервью с Эндрю Дейли из VWMusic Kam Lee, который был участником ранней версии DEATH, а также группы MANTAS, существовавшей до DEATH, вместе с гитаристом/вокалистом Чаком Шульдинером и гитаристом Rick'ом Rozz'ом, ещё раз высказался по поводу бесконечных дебатов о том, кто может претендовать на звание первой «настоящей» дэт-металлической группы: DEATH или POSSESSED:



«Послушайте, я не говорю, что DEATH положили начало жанру дэт-металл. Я не говорю, что они не начинали жанр дэт-металл. Я скажу, что мы стояли у истоков вместе со многими другими группами. Невозможно игнорировать факты, а факты говорят о том, что такие парни, как Killjoy и NECROPHAGIA уже существовали в 1985 году. А ещё были Paul Speckman из MASTER, Tom Warrior из HELLHAMMER и Jeff Becerra из POSSESSED. На раннем этапе было много замечательных людей, и все они сыграли важную роль в создании жанра».



Kam'a также попросили рассказать о его недавнем комментарии во время выступления на подкасте "That Metal Interview" о том, что «Чак Шульдинер занимался плагиатом с POSSESSED», на что он ответил:



«Думаю, это был неудачный выбор формулировки. Если сказать "воровал идеи", это звучит плохо. Думаю, правильнее было бы сказать "вдохновлялся". Хотя можно сказать, что я воровал идеи у HELLHAMMER и Toma G. Warrior'a, и я не буду обижаться из-за этого. Я не буду обижаться, потому что это факт. Но некоторые люди не думают о фактах. Они просто хотят продолжать верить в вымысел, на который купились, потому что он подходит под мессианскую форму, в которую были вписаны их иконы "поклонения героям". Это нарушает их идеологию и рушит устои, когда они слышат, что их боги, возможно, не так всемогущи, как они когда-то считали. Это то же самое опустошающее чувство, когда ребёнок впервые узнает, что Санта-Клаус не настоящий. Это ранит их чувства. Ещё хуже, когда другие люди манипулируют теми, кому больно. Некоторые люди просто пытаются попасть на праздник жалости к себе.



Я получил потоки ненависти из-за этого заявления, хотя оно не преуменьшало влияние Чака на музыку, а, скорее, было призвано положить конец спорам о том, кто был первым, DEATH или POSSESSED. К сожалению, идиоты переврали это заявление, чтобы изменить повествование, чтобы соответствовать своей повестке дня, и чтобы ещё больше спровоцировать и вызвать раздор.



Считаю ли я, что влияние Чака преувеличено? Скажу так: для "продукта и товара" его наследие стало более популярным после его кончины. Это было сделано для того, чтобы продолжать продавать и перевыпускать альбомы. Нет, на самом деле это именно то, чего следует ожидать от рекламы товара. Я о том, что вы должны быть уверены, что ваш продукт — выбор людей, верно? Кока-Кола против Пепси. Макдональдс против Бургер Кинг. Старбакс против Данкин Донатс. В конце концов компания с лучшим рекламным роликом всегда будет более популярной в массах».







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