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Death

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Бывший гитарист DEATH раскритиковал KAM'а LEE за комментарии о том, что Чак Шульдинер занимался плагиатом



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Бывший гитарист DEATH и MASSACRE Rick Rozz назвал своего бывшего коллегу по группе, Kam'a Lee «самовлюблённым ревизионистом» за комментарии вокалиста о покойном фронтмене DEATH Чаке Шульдинере.

В недавнем интервью подкасту "That Metal Interview" Lee, который вместе с Шульдинером и Rozz'ом был участником ранней версии DEATH, а также группы MANTAS, существовавшей до DEATH, заявил, что Шульдинер занимался плагиатом с группы POSSESSED. Kam также добавил, что лично нарисовал логотип DEATH.

Rozz поделился в соцсетях ссылкой на статью о комментариях Lee и от себя добавил:

«Извините, не могу оставить это без внимания, друзья... Как можно так низко опуститься до уничижения покойных? Итак... Скажу прямо: причина, по которой этого самовлюблённого ревизиониста не оказалось в фильме "Death By Metal", заключается в том, что в одном из интервью он предупреждает Чака, что ему следует быть осторожным, иначе мама снова останется без сына. Это веская причина? По крайней мере, Чак не выходил на сцену "SHOWBIZ PIZZA" в белом спандексе с леопардовыми пятнами на ногах, притопывая и напевая "I Wanna Be Somebody" W.A.S.P. Это настоящий дэт-металл, его истинное лицо до конца».






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