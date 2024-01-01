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*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 44
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 41
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 33
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
[= ||| все новости группы



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Death

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6 мар 2024 : 		 Переиздания DEATH выйдут весной

23 фев 2024 : 		 Новые фигурки DEATH

10 янв 2024 : 		 JAMES MURPHY о том, почему не участвует в проекте DEATH TO ALL

8 авг 2023 : 		 Компиляция DEATH выйдет на виниле

15 мар 2023 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

13 мар 2023 : 		 PAUL MASVIDAL присоединился на сцене к DEATH TO ALL

8 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

21 фев 2023 : 		 GENE HOGLAN: «Чак был отличным поваром!»

27 дек 2022 : 		 Бывший гитарист DEATH надеется закончить альбом-посвящение Чаку

24 ноя 2022 : 		 Выходят новые фигурки DEATH

16 авг 2022 : 		 KAM LEE назвал три группы, повлиявшие на звучание DEATH

8 июл 2022 : 		 KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался плагиатом: «Это был неудачный выбор формулировки»

22 июн 2022 : 		 JEFF BECERRA из POSSESSED — о Чаке Шульдинере: «Мы были друзьями»

20 июн 2022 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

16 июн 2022 : 		 Бывший гитарист DEATH раскритиковал KAM'а LEE за комментарии о том, что Чак Шульдинер занимался плагиатом

16 июн 2022 : 		 KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED»

26 янв 2022 : 		 JAMES MURPHY: «Хреново я сыграл...»

16 дек 2021 : 		 Видео с концерта памяти лидера DEATH

14 дек 2021 : 		 Видео с концерта памяти лидера DEATH

7 дек 2021 : 		 Стрим концерта памяти лидера DEATH

7 ноя 2021 : 		 Новые участники на концерте памяти лидера DEATH

22 окт 2021 : 		 BILL ANDREWS хотел принять участие в концерте памяти Чака

8 окт 2021 : 		 Бывшие участники DEATH исполнят альбом "Spiritual Healing"

6 июл 2021 : 		 STEVE DI GIORGIO вместе с INTERLUDIO DUO исполняют песню DEATH

16 май 2021 : 		 В честь лидера DEATH выпускают гитару
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|||| 6 мар 2024

Переиздания DEATH выйдут весной



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12 апреля Relapse Records выпустят шесть альбомов DEATH в серии Special Edition Foil Jacket:

Scream Bloody Gore
Leprosy
Spiritual Healing
Human
Individual Thought Patterns
The Sound Of Perseverance (2XLP)

Трейлер доступен ниже.

DEATH - Special Edition Represses With Ltd. Edition Deluxe Silver Foil Laminated Jackets And Brand New Vinyl Colors Due In April




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