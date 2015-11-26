Бывшие участники DEATH исполнят альбом "Spiritual Healing"
Бывшие участники DEATH James Murphy (гитара) и Terry Butler (бас) целиком исполнят альбом "Spiritual Healing" в рамках двух концертов во Флориде. К ним присоединятся Gus Rios (ex-MALEVOLENT CREATION, DIVINE EMPIRE) и гитарист/вокалист Matt Harvey (EXHUMED, GRUESOME) — всё это будет приурочено к 20-летию со дня смерти Чака Шульдинера.
Kiskenbassker
Санчез
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