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Бывшие участники DEATH исполнят альбом "Spiritual Healing"



Бывшие участники DEATH James Murphy (гитара) и Terry Butler (бас) целиком исполнят альбом "Spiritual Healing" в рамках двух концертов во Флориде. К ним присоединятся Gus Rios (ex-MALEVOLENT CREATION, DIVINE EMPIRE) и гитарист/вокалист Matt Harvey (EXHUMED, GRUESOME) — всё это будет приурочено к 20-летию со дня смерти Чака Шульдинера.







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