10 янв 2024



JAMES MURPHY о том, почему не участвует в проекте DEATH TO ALL



В рамках программы "Die By The Click" у James'a Murphy (ex-DEATH, TESTAMENT, OBITUARY) спросили, приглашали ли его когда-нибудь принять участие в проекте DEATH TO ALL (DTA):



«Нет, никогда такого не было. И, не вдаваясь в подробности, скажу, что это связано с несколькими обстоятельствами. Первая: я считаю, что у них есть подходящий состав. Я полагаю, они сбавили обороты, перебрасывая разных людей то туда, то сюда. Я уверен, что они определились, и теперь это работа Bobby [Koelble, гитара] и Max [Phelps, гитара/вокал]. И я не против этого — это их концерты.



Когда они часто меняли состав, приглашали разных людей в разные туры — а я не очень хорошо знаю историю того, что именно произошло с этим проектом в плане состава и всего остального... Помимо ощущения, что они определились со своим составом, кое-кто уже не имеет к нему отношения, но когда они перебирали разных людей, был кто-то, кто не хотел меня видеть — от слова совсем. Поэтому я подозреваю, что именно из-за этого мне так и не позвонили. Это также часть причины, по которой определенный проект, над которым я работал много лет назад, был отложен на полку из-за того же человека. Нет смысла называть имена. Это больше не проблема ни с той, ни с другой стороны, но в какой-то момент все равно был нанесен определенный урон».







