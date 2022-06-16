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KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED»



Kam Lee, который был участником раннего варианта DEATH, а также группы MANTAS, существовавшей до DEATH, вместе с гитаристом/вокалистом Чаком Шульдинером и гитаристом Rick'ом Rozz'ом, высказался по поводу бесконечных дебатов о том, кто может претендовать на звание первой «настоящей» дэт-металл-группы: DEATH или POSSESSED.



«Я признаю это, и я скажу это прямо, потому что я знаю, что всё время идёт спор, кто был первым, — DEATH или POSSESSED? Так вот, я скажу вам, что POSSESSED были первыми, и я скажу вам почему. Потому что Чак услышал, что делает Jeff, и Чак захотел подражать Jeff'y. Я был рядом — я был рядом с ним в самом начале.



Были времена, когда мы жили здесь, во Флориде, до того, как Чак переехал в Калифорнию, и мы с Чаком оба начинали с обмена кассетами. И я помню, что до того, как мы стали DEATH, мы назывались MANTAS. Если вы посмотрите на некоторые нарисованные от руки логотипы MANTAS, то есть логотип с хвостом дьявола на букве "М". Эта идея целиком и полностью украдена с оригинального логотипа POSSESSED — хвост дьявола.



Я могу сказать это сейчас, потому что [бывший менеджер DEATH] Эрик Грейф уже умер, ведь это он не хотел, чтобы я рассказывал об этом людям. Вот почему мне отказали в интервью для документального фильма о DEATH ["Death By Metal"]. Они запретили мне, потому что не хотели, чтобы я говорил об определённых вещах, потому что как вы собираетесь продавать документальный фильм о DEATH, если я приду и скажу всем: "Нет, на самом деле всё было не так"? Так что они не хотели меня пускать на съёмки — они категорически отказывались со мной разговаривать. Они не хотели, чтобы я пришёл и сказал: "О, да, это я нарисовал логотип DEATH, а не Чак". Они не хотели, чтобы я говорил всем, что это я его создал. И они не хотели, чтобы я говорил всем: "О, ну, Чак всё содрал у POSSESSED". Они хотели продавать его так, как будто это сделал Чак, потому что они продавали продукт. И если кто-то приходит и говорит: "Ну, это не совсем так, как всё было на самом деле", кто на такое согласится? Ровно как с KFC. Извините, но не [основатель KFC] полковник Сандерс придумал особый рецепт; его придумал какой-то другой парень. Вот как это было на самом деле».







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