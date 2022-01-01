22 июн 2022



JEFF BECERRA из POSSESSED — о Чаке Шульдинере: «Мы были друзьями»



Хотя DEATH считаются одной из самых важных и влиятельных дэт-металлических групп всех времён, группа из Флориды выпустила свой дебютный альбом "Scream Bloody Gore" только в 1987 году — через два года после появления "Seven Churches" калифорнийской команды POSSESSED, басист/вокалист которой, Jeff Becerra, по мнению некоторых, в 1983 году впервые ввёл термин «дэт-металл».



В новом интервью подкасту "The Haunting Chapel" Becerra, которого ранили во время ограбления в 1989 году, в результате чего он был частично парализован и прикован к инвалидному креслу, рассказал о бесконечных спорах о том, кто может претендовать на звание первой «настоящей» дэт-металлической группы: DEATH или POSSESSED:



«Мы [POSSESSED] подавали себя как дэт-металлическая группа, и мы выбрали этот путь. И по сей день это и благословение, и проклятие, потому что это обсуждают и об этом спорят. И буквально после того, как меня подстрелили, некоторые ревизионисты пытались вычеркнуть меня из истории. Страницу POSSESSED в Wiki постоянно исправляют — чаще, чем какую-либо ещё страницу в Википедии. Был один человек — он недавно скончался — который без устали менял названия на нашем YouTube, переносил даты вперёд, путал временную шкалу. Это было похоже на битву. Когда я уходил, мы были дэт-металлистами. Когда я вернулся, этого уже не было. Так что мне пришлось бороться за возвращение своей истории, и это выбивало из колеи. Потому что нет крутого способа сделать это, ведь это звучит так, словно ты хвастаешься.



Я не говорю, что я создал дэт-металл, я говорю, что POSSESSED была первой дэт-металлической группой. И это является предметом спора многих фанатов DEATH. И из-за того, как их менеджмент раскрутил эту тему, и из-за того, как это раскрутили журналы... Мы с Чаком [Шульдинером, гитаристом/вокалистом DEATH] были друзьями. Он в буквальном смысле был моим протеже. Он переехал в Антиох [штат Калифорния из Орландо]; он жил в [доме тогдашнего] президента фэн-клуба POSSESSED Кристал Махони. Некоторое время он переписывался с людьми и торговал кассетами. И он был очень похож на меня. Для меня это было большой честью, потому что, не забывайте, я всего лишь был подростком. Но он стал первым человеком, который действительно понял, что мы делали, что я делал, и он был первым человеком, который по-настоящему понял, о чём идёт речь. И он был смышлёным, потому что всё было неопределённо, и было так трудно объяснить, что это такое, не устанавливая правил, потому что последнее, что вы хотите сделать, это установить правила для чего-либо и задушить всё это. Он ухватился за эту идею — ему она понравилась. Он сказал: "Послушай, Jeff. Я говорю точно так же, как и ты". И он гордился этим. А я гордился им. Это была крепкая мужская дружба. Мы уважали друг друга.



Я никогда не завидовал другим группам. Я никогда не претендовал на то, что не принадлежит мне. И мне непонятно, когда люди пытаются заявить о том, что они знают, что не стали бы делать, будь они мной. Они знают, чего они не стали бы делать, а я был там, чёрт побери. И у меня нет ненависти, но это очень странная позиция.



Меня бесит, когда журналы пишут "DEATH или POSSESSED, DEATH против POSSESSED". И это даже испортило отношения между DEATH и POSSESSED, и это меня раздражает, потому что мы были друзьями.



Я понимаю, что металл должен быть в радость. Но есть что-то очень важное в правдивой истории и в том, чтобы не пересматривать историю, — не только POSSESSED, но и любой другой группы. Это преподносится так, что группы будут преувеличивать то, что они делали, а авторы статей будут стремиться произвести впечатление на тех, о ком они пишут, потому что последнее, чего хочет автор, — чтобы группа сказала: "Это просто полная чушь".



В старые времена всё было по правде. Люди проводили свои исследования. У них не было кликбейта. Не было статей из серии: "POSSESSED против DEATH". Я ненавижу это фигню. Потому что если бы Чак был жив сегодня, я бы хотел, чтобы мы сотрудничали. И мне не нравится, что это мешает мне вспомнить, как всё было на самом деле. Мне нравится история. Может быть, я странно себя веду, но я думаю, что правда намного лучше, чем вымысел».







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