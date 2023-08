сегодня



Компиляция DEATH выйдет на виниле



Relaspe Records 13 октября на виниле разных цветов выпустят компиляцию DEATH "Fate: The Best Of Death":



“Zombie Ritual”

“Together As One”

“Open Casket”

“Spiritual Healing”

“Mutilation”

“Suicide Machine”

“Altering The Future”

“Baptized In Blood”

“Left To Die”

“Pull The Plug”







