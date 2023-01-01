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*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 43
*Немецкой BIG 4 быть! 43
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 34
*Барабанщик IRON MAIDEN перенес инсульт 29
*GEEZER BUTLER: «Не ем мясо после восьми» 28
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Death

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8 авг 2023 : 		 Компиляция DEATH выйдет на виниле

15 мар 2023 : 		 Концертное видео DEATH TO ALL

13 мар 2023 : 		 PAUL MASVIDAL присоединился на сцене к DEATH TO ALL

8 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

6 мар 2023 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

21 фев 2023 : 		 GENE HOGLAN: «Чак был отличным поваром!»

27 дек 2022 : 		 Бывший гитарист DEATH надеется закончить альбом-посвящение Чаку

24 ноя 2022 : 		 Выходят новые фигурки DEATH

16 авг 2022 : 		 KAM LEE назвал три группы, повлиявшие на звучание DEATH

8 июл 2022 : 		 KAM LEE — о своём утверждении, что Чак Шульдинер занимался плагиатом: «Это был неудачный выбор формулировки»

22 июн 2022 : 		 JEFF BECERRA из POSSESSED — о Чаке Шульдинере: «Мы были друзьями»

20 июн 2022 : 		 Видео с выступления DEATH TO ALL

16 июн 2022 : 		 Бывший гитарист DEATH раскритиковал KAM'а LEE за комментарии о том, что Чак Шульдинер занимался плагиатом

16 июн 2022 : 		 KAM LEE: «Чак всё содрал у POSSESSED»

26 янв 2022 : 		 JAMES MURPHY: «Хреново я сыграл...»

16 дек 2021 : 		 Видео с концерта памяти лидера DEATH

14 дек 2021 : 		 Видео с концерта памяти лидера DEATH

7 дек 2021 : 		 Стрим концерта памяти лидера DEATH

7 ноя 2021 : 		 Новые участники на концерте памяти лидера DEATH

22 окт 2021 : 		 BILL ANDREWS хотел принять участие в концерте памяти Чака

8 окт 2021 : 		 Бывшие участники DEATH исполнят альбом "Spiritual Healing"

6 июл 2021 : 		 STEVE DI GIORGIO вместе с INTERLUDIO DUO исполняют песню DEATH

16 май 2021 : 		 В честь лидера DEATH выпускают гитару

15 сен 2020 : 		 Китайские болванчики DEATH

3 сен 2020 : 		 Кавер-версия DEATH от HATEFULMURDER

25 авг 2020 : 		 Концерт DEATH 1988 года доступен для прослушивания
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Компиляция DEATH выйдет на виниле



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Relaspe Records 13 октября на виниле разных цветов выпустят компиляцию DEATH "Fate: The Best Of Death":

“Zombie Ritual”
“Together As One”
“Open Casket”
“Spiritual Healing”
“Mutilation”
“Suicide Machine”
“Altering The Future”
“Baptized In Blood”
“Left To Die”
“Pull The Plug”

DEATH вЂ“ Relapse To Reissue 1992 Compilation Fate: The Best Of Death On Vinyl




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