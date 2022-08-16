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*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 21
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
*Бывший басист MEGADETH: «Ты понимаешь, кто твои друзья, а кт... 14
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Death

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KAM LEE назвал три группы, повлиявшие на звучание DEATH



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В новом интервью подкасту "Fantasm" Kam Lee, который был участником ранней версии DEATH, а также группы MANTAS, существовавшей до DEATH, вместе с гитаристом/вокалистом Чаком Шульдинером и гитаристом Rick'ом Rozz'ом, снова принял участие в бесконечном споре о том, кто может претендовать на звание первой «настоящей» дэт-металл-группы: DEATH или POSSESSED:

«POSSESSED были первыми, потому что мы все слышали демо POSSESSED во время торговли кассетами. Мы торговали кассетами, и у нас появилось демо POSSESSED. И вот тут вы можете услышать изменения, потому что мы звучали по-другому — мы звучали очень похоже на VENOM на первом демо MANTAS, как клон VENOM. Как только мы услышали демо POSSESSED... На самом деле были две группы, которые буквально изменили всё для DEATH: демо POSSESSED и альбом SLAYER "Show No Mercy". Эти две вещи изменили всё. Потому что как только мы услышали "Show No Mercy" SLAYER, с точки зрения скорости и агрессии, и услышали POSSESSED, с точки зрения техничности гитар и манеры пения Джеффа, тогда мы изменились. Мы решили: "Мы должны стать комбинацией этих трёх элементов: мы должны быть комбинацией сырости VENOM, быстрой энергии SLAYER и злыми, скрипучими, с гитарами как у POSSESSED". Вот так всё и было. В этих трёх группах заключается концепция дэт-металла, по моему мнению».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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16 авг 2022
WahrandPhain
Но ведь по мнению долбоебов Venom это блэк)?

просмотров: 341

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