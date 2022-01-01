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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 15
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 12
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Death

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Бывший гитарист DEATH надеется закончить альбом-посвящение Чаку



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James Murphy (ex-DEATH, TESTAMENT, OBITUARY) в рамках недавнего интервью обсудил планы по завершению работы над долгожданным трибьют-альбомом DEATH "Within The Mind - In Homage To The Musical Legacy Of Chuck Schuldiner", которая была начата почти два десятилетия назад:

«У меня по-прежнему хранятся все треки. В итоге я прекратил работу над альбомом по ряду причин, одна из которых была довольно разрушительной, но... эта проблема исчезла, она решена. Теперь, когда проект был запущен, очевидно, что все движущиеся части, которые были долгое время в простое, нуждаются.. Теперь речь идет о том, чтобы обеспечить надлежащую смазку, топливо и стимул для этих движущихся частей, чтобы они снова могли заработать. И именно этим я и занимаюсь, выясняя, по-прежнему ли этого хотят, желают и нуждаются в этом все участники. И если да, то я сделаю это — теперь, когда главная помеха и проблема устранена. Я не буду вдаваться в подробности — это было бы нечестно по отношению ко всем участникам, — но главная помеха устранена. Так что теперь все возможности для завершения проекта имеют место».




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