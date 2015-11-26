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Death

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7 ноя 2021 : 		 Новые участники на концерте памяти лидера DEATH

22 окт 2021 : 		 BILL ANDREWS хотел принять участие в концерте памяти Чака

8 окт 2021 : 		 Бывшие участники DEATH исполнят альбом "Spiritual Healing"

6 июл 2021 : 		 STEVE DI GIORGIO вместе с INTERLUDIO DUO исполняют песню DEATH

16 май 2021 : 		 В честь лидера DEATH выпускают гитару

15 сен 2020 : 		 Китайские болванчики DEATH

3 сен 2020 : 		 Кавер-версия DEATH от HATEFULMURDER

25 авг 2020 : 		 Концерт DEATH 1988 года доступен для прослушивания

13 авг 2020 : 		 GENE HOGLAN, STEVE DIGIORGIO и BOBBY KOELBLE исполнили «карантинную» версию песни DEATH

14 июл 2020 : 		 Карантинное видео от бывших участников DEATH

8 июл 2020 : 		 PAUL MASVIDAL — о временах в DEATH

10 июн 2020 : 		 Музыканты TESTAMENT и OVERKILL исполняют DEATH

28 май 2020 : 		 Концерт DEATH 1990 года доступен для прослушивания

19 май 2020 : 		 Концерт DEATH 1995 года доступен для прослушивания

30 апр 2020 : 		 Концерт DEATH 1990 года доступен для прослушивания

18 апр 2020 : 		 Новый концерт DEATH доступен для прослушивания

15 апр 2020 : 		 Новый концерт DEATH

8 апр 2020 : 		 Видео с выступления DEATH

1 апр 2020 : 		 RELAPSE RECORDS планируют выпуск концертов DEATH

3 фев 2020 : 		 GENE HOGLAN о CHUCK'е SCHULDINER'е: «Он придерживался широких взглядов»

22 янв 2020 : 		 Оригинальную обложку DEATH продали за >10 000$

29 дек 2018 : 		 Новый трибьют-альбом DEATH выйдет в марте

4 июл 2018 : 		 Документальный фильм о DEATH выйдет летом

19 май 2018 : 		 Винилы DEATH выйдут летом

13 сен 2017 : 		 Винил DEATH выйдет осенью

25 апр 2017 : 		 Двенадцатилетний барабанщик исполнил DEATH
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Новые участники на концерте памяти лидера DEATH



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Как было объявлено ранее, в декабре бывшие музыканты DEATH соберутся для участия в двух концертах памяти Чака Шульдинера. Состав выступающих пополнился и в итоге James Murphy (guitar) и Terry Butler (bass) целиком исполнят материал третьего альбома DEATH, "Spiritual Healing" (1990), под вывеской LIVING MONSTROSITY, а команда в составе Steve DiGiorgio (bass), Bobby Koelble (guitar) и Kelly Conlon (bass) под вывеской SYMBOLIC отыграет подборку номеров с "Human" (1991), "Individual Thought Patterns" (1993), "Symbolic" (1995) и "The Sound Of Perseverance" (1998).

Состав SYMBOLIC:

* Steve DiGiorgio (DEATH; bass on "Human", "Individual Thought Patterns"; CONTROL DENIED - bass on "The Fragile Art Of Existence")
* Bobby Koelble (DEATH; guitars on "Symbolic")
* Kelly Conlon (DEATH; bass on "Symbolic")

* Dirk Verbeuren (MEGADETH, SOILWORK - drums)
* Max Phelps (EXIST; guitars and vocals)
* Leo Lozano (SYMBOLIC; guitars and vocals)

Состав LIVING MONSTROSITY:

* James Murphy (DEATH; guitars on "Spiritual Healing")
* Terry Butler (DEATH; bass on "Spiritual Healing")

* Gus Rios (GRUESOME; drums)
* Matt Harvey (GRUESOME, EXHUMED; guitar, vocals)

Ex-DEATH Members STEVE DIGIORGIO, BOBBY KOELBLE And KELLY CONLON Added To CHUCK SCHULDINER Tribute Concerts




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