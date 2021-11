сегодня



Новые участники на концерте памяти лидера DEATH



Как было объявлено ранее, в декабре бывшие музыканты DEATH соберутся для участия в двух концертах памяти Чака Шульдинера. Состав выступающих пополнился и в итоге James Murphy (guitar) и Terry Butler (bass) целиком исполнят материал третьего альбома DEATH, "Spiritual Healing" (1990), под вывеской LIVING MONSTROSITY, а команда в составе Steve DiGiorgio (bass), Bobby Koelble (guitar) и Kelly Conlon (bass) под вывеской SYMBOLIC отыграет подборку номеров с "Human" (1991), "Individual Thought Patterns" (1993), "Symbolic" (1995) и "The Sound Of Perseverance" (1998).



Состав SYMBOLIC:



* Steve DiGiorgio (DEATH; bass on "Human", "Individual Thought Patterns"; CONTROL DENIED - bass on "The Fragile Art Of Existence")

* Bobby Koelble (DEATH; guitars on "Symbolic")

* Kelly Conlon (DEATH; bass on "Symbolic")



* Dirk Verbeuren (MEGADETH, SOILWORK - drums)

* Max Phelps (EXIST; guitars and vocals)

* Leo Lozano (SYMBOLIC; guitars and vocals)



Состав LIVING MONSTROSITY:



* James Murphy (DEATH; guitars on "Spiritual Healing")

* Terry Butler (DEATH; bass on "Spiritual Healing")



* Gus Rios (GRUESOME; drums)

* Matt Harvey (GRUESOME, EXHUMED; guitar, vocals)











