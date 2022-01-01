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Выходят новые фигурки DEATH



KnuckleBonz объявили о выпуске лимитированной фигурки лидера DEATH Чака Шульдинера и 3D-виниловой коллекционной времен "Scream Bloody Gore" — детали доступны здесь.







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