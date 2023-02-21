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*Журнал Rolling Stone включил альбом METALLICA "St. Anger" в ... 41
*DAVE MUSTAINE — о METALLICA: «Почему эти парни не хотят игра... 37
*Бывший гитарист MEGADETH заявил, что DAVE MUSTAINE не может ... 22
*BIFF BYFORD: «Быть успешным в музыке — это как выиграть в ло... 18
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Death

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GENE HOGLAN: «Чак был отличным поваром!»



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Gene Hoglan (TESTAMENT, DARK ANGEL, DETHKLOK, STRAPPING YOUNG LAD) в рамках "My 3 Questions To" поделился своими воспоминаниями о группе DEATH:

«В душе Чак был очень... Он был очень миролюбивым человеком. Он любил животных. Он любил садоводство. Он не был большим поклонником людей или музыкальной индустрии, но он любил своих друзей, он любил своих животных. Таким был Чак. А ещё он был одним из крёстных отцов дэт-металла. Он также был отличным поваром. Вот так. Он был отличным поваром.Он приготовил нам кучу потрясающих блюд, когда мы провели эти несколько лет вместе. Так что это было очень круто. Его наследие будет жить вечно!»




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21 фев 2023
gravitgroove
Наконец-то хоть кто-то из именитых представителей жанра смог прямо сказать, что Шульдинер был не единственный, кто стоял у истока жанра.
21 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, в большинстве христианских конфессий (точно во всех, что есть в США) крестный отец может быть только один, так что "один из" здесь только для успокоения невнимательных спорящих)
21 фев 2023
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, ну разве что для свидетелей и хранителей культа Шульдинера можно трактовать так буквально. Очень жаль, что Скот Бернс не продюсировал первый EP и дебютный альбом Sepultura, сейчас бы его культа (Шульдинера) просто бы не существовало. Это к вашему заявлению о «единственном».
21 фев 2023
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, да я шучу, все это большого значения не имеет. Первый или последний, единственный или нет… для меня Чак просто один из самых любимых композиторов в металле.
21 фев 2023
o
ololosatana
Поэтому ты так разожрался, Джин?)))
21 фев 2023
H
Hardal
Чак был отличным поваром. Но какова была его профессия?

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