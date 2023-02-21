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GENE HOGLAN: «Чак был отличным поваром!»



Gene Hoglan (TESTAMENT, DARK ANGEL, DETHKLOK, STRAPPING YOUNG LAD) в рамках "My 3 Questions To" поделился своими воспоминаниями о группе DEATH:



«В душе Чак был очень... Он был очень миролюбивым человеком. Он любил животных. Он любил садоводство. Он не был большим поклонником людей или музыкальной индустрии, но он любил своих друзей, он любил своих животных. Таким был Чак. А ещё он был одним из крёстных отцов дэт-металла. Он также был отличным поваром. Вот так. Он был отличным поваром.Он приготовил нам кучу потрясающих блюд, когда мы провели эти несколько лет вместе. Так что это было очень круто. Его наследие будет жить вечно!»







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