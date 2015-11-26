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*Клавишник FAITH NO MORE поздравляет с первым сентября (Возра... 134
*Лидер MEGADETH: «Не думал, что Rust In Peace будет крутым» 112
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 58
*Лидер ICED EARTH: «Matt не вернулся в группу» 52
*Новый альбом DARK TRANQUILLITY выйдет осенью 33
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Death

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15 сен 2020 : 		 Китайские болванчики DEATH

3 сен 2020 : 		 Кавер-версия DEATH от HATEFULMURDER

25 авг 2020 : 		 Концерт DEATH 1988 года доступен для прослушивания

13 авг 2020 : 		 GENE HOGLAN, STEVE DIGIORGIO и BOBBY KOELBLE исполнили «карантинную» версию песни DEATH

14 июл 2020 : 		 Карантинное видео от бывших участников DEATH

8 июл 2020 : 		 PAUL MASVIDAL — о временах в DEATH

10 июн 2020 : 		 Музыканты TESTAMENT и OVERKILL исполняют DEATH

28 май 2020 : 		 Концерт DEATH 1990 года доступен для прослушивания

19 май 2020 : 		 Концерт DEATH 1995 года доступен для прослушивания

30 апр 2020 : 		 Концерт DEATH 1990 года доступен для прослушивания

18 апр 2020 : 		 Новый концерт DEATH доступен для прослушивания

15 апр 2020 : 		 Новый концерт DEATH

8 апр 2020 : 		 Видео с выступления DEATH

1 апр 2020 : 		 RELAPSE RECORDS планируют выпуск концертов DEATH

3 фев 2020 : 		 GENE HOGLAN о CHUCK'е SCHULDINER'е: «Он придерживался широких взглядов»

22 янв 2020 : 		 Оригинальную обложку DEATH продали за >10 000$

29 дек 2018 : 		 Новый трибьют-альбом DEATH выйдет в марте

4 июл 2018 : 		 Документальный фильм о DEATH выйдет летом

19 май 2018 : 		 Винилы DEATH выйдут летом

13 сен 2017 : 		 Винил DEATH выйдет осенью

25 апр 2017 : 		 Двенадцатилетний барабанщик исполнил DEATH

15 фев 2017 : 		 Трейлер к переизданию альбома DEATH

4 ноя 2016 : 		 Рассказ о переиздании DEATH

21 сен 2016 : 		 Переиздание DEATH выйдет на виниле

16 май 2016 : 		 Ремастированная версия дебютного альбома DEATH

4 май 2016 : 		 Неизданный трек DEATH
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|||| сегодня

Китайские болванчики DEATH



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Пятнадцатого октября состоится релиз китайских болванчиков на основе оформления альбома DEATH "Spiritual Healing". Тираж составит пятьсот экземпляров.

DEATH:



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