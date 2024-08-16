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Новое видео DARK TRANQUILLITY



"Wayward Eyes", новое видео группы DARK TRANQUILLITY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Endtime Signals", выходящего 16 августа на Century Media Records.







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