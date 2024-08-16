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Dark Tranquillity

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Новое видео DARK TRANQUILLITY



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"Wayward Eyes", новое видео группы DARK TRANQUILLITY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Endtime Signals", выходящего 16 августа на Century Media Records.




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16 авг 2024
YNWA
Отлично! Альбом пушка, как и последние три. Раннее творчество нежно люблю, но, сцуко, сейчас тоже заебись!)
Унылые, душные ебланы, которые про "раньше трава зеленее", могут сразу пойти на хер!

просмотров: 102

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