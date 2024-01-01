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*Новая песня NILE 53
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 44
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 44
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 22
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Dark Tranquillity

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27 авг 2024 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Нам нужно быть очень осторожными с тем, как используется искусственный интеллект»

16 авг 2024 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

11 авг 2024 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY о новом альбоме

10 июл 2024 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

23 июн 2024 : 		 Новая песня DARK TRANQUILLITY

2 май 2024 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

19 мар 2024 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY о том, как группа KREATOR сподвигла его на занятия музыкой

7 мар 2024 : 		 Новая песня DARK TRANQUILLITY

28 янв 2024 : 		 DARK TRANQUILLITY завершили запись

21 окт 2023 : 		 DARK TRANQUILLITY приступили к записи

5 сен 2023 : 		 Фронтмен DARK TRANQUILLITY пока не выбрал концепцию для следующего альбома

24 июл 2023 : 		 CHRISTOPHER AMOTT покинул DARK TRANQUILLITY

26 апр 2023 : 		 DARK TRANQUILLITY готовят новый материал

29 янв 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DARK TRANQUILLITY

24 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

20 янв 2023 : 		 Гитарист DARK TRANQUILLITY / ANDROMEDA выпустил сольный альбом

14 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

3 фев 2022 : 		 Умер бывший гитарист DARK TRANQUILLITY

1 окт 2021 : 		 Басист DARK TRANQUILLITY: «Меня никто не увольнял!»

26 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

13 авг 2021 : 		 Перемены в DARK TRANQUILLITY

8 июн 2021 : 		 DARK TRANQUILLITY получили шведский Грэмми

26 дек 2020 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY отрицает правомерность сравнений с IN FLAMES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

14 ноя 2020 : 		 DARK TRANQUILLITY целиком исполнят новый альбом

13 ноя 2020 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY заявил, что новый альбом близок по настроению к "Projector"
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|||| 27 авг 2024

Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Нам нужно быть очень осторожными с тем, как используется искусственный интеллект»



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MIKAEL STANNE в интервью Metal Global вставил свои пару центов в тему обсуждения ИИ:

«Мне нравятся технологии. Мне нравятся новые идеи. Мне нравится прогресс. Но у меня также есть надежда. В подростковом возрасте, когда появился Интернет, я думал: "Это самая крутая вещь на свете. Он изменит мир, потому что наконец-то у нас есть доступ ко всей информации, которая нам нужна. Теперь никому не нужно ни во что верить. Мы можем просто узнавать, потому что информация уже есть. Это как лучшая библиотека в мире, которая открыта для всех. И все будут иметь доступ к одной и той же информации". И я мечтал о мире без религии, веры в псевдонауку и всего прочего. Я думал: "Только представьте себе это". Но, конечно же, всё произошло ровно наоборот. И с ИИ то же самое. Я думаю, что он может быть отличным инструментом для многих людей, и я думаю, что мы будем рассматривать его как отличный инструмент в будущем, но пока это пугает, потому что мы знаем, к чему это может привести. Не в тех руках это будут инструменты для дезинформации, а не для помощи творческому процессу или чему-то подобному. Так что эта сторона пугает, и нам нужно быть очень осторожными с тем, как используется ИИ, а также внедрять меры предосторожности, чтобы можно было легко понять, где что-то изменённое, а не оригинальное. Но поживём — увидим. Это захватывающе, потому что это ново, это увлекательно... И это действительно трудно осознать, потому что каждый месяц выходит новая версия с новыми функциями и новыми возможностями, которые становятся намного лучше. Так что эти квантовые скачки происходят каждые полгода или даже больше, и в будущем они будут происходить ещё быстрее. И это пугает. Я много говорю об этом со своими друзьями-журналистами, и их это тоже пугает. Конечно, можно сказать: "Да, ИИ никого не заменит, но, возможно, тот, кто действительно знает, как использовать ИИ, заменит того, кто этого не умеет".

Конечно, с ИИ можно поразвлекаться. Но можно и просто использовать его не по назначению, или мы просто упростим и упорядочим работу, сделаем её скучной и не творческой. И я думаю, что это самое страшное. Самая известная газета в Гетеборге использует его практически в каждой третьей статье. И я думаю: "Ага. Так вот куда мы теперь движемся?" Просто собираешь информацию, как это делает журналист, но это быстрее, теперь в этом меньше работы для человека, меньше редакционной составляющей. И если люди не читают как следует, как сейчас, а читают только заголовки в газетах, улавливают суть и думают: "Ага, я иду дальше", внимание очень ограничено, от этого лучше точно не станет».




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