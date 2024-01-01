27 авг 2024



Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Нам нужно быть очень осторожными с тем, как используется искусственный интеллект»



MIKAEL STANNE в интервью Metal Global вставил свои пару центов в тему обсуждения ИИ:



«Мне нравятся технологии. Мне нравятся новые идеи. Мне нравится прогресс. Но у меня также есть надежда. В подростковом возрасте, когда появился Интернет, я думал: "Это самая крутая вещь на свете. Он изменит мир, потому что наконец-то у нас есть доступ ко всей информации, которая нам нужна. Теперь никому не нужно ни во что верить. Мы можем просто узнавать, потому что информация уже есть. Это как лучшая библиотека в мире, которая открыта для всех. И все будут иметь доступ к одной и той же информации". И я мечтал о мире без религии, веры в псевдонауку и всего прочего. Я думал: "Только представьте себе это". Но, конечно же, всё произошло ровно наоборот. И с ИИ то же самое. Я думаю, что он может быть отличным инструментом для многих людей, и я думаю, что мы будем рассматривать его как отличный инструмент в будущем, но пока это пугает, потому что мы знаем, к чему это может привести. Не в тех руках это будут инструменты для дезинформации, а не для помощи творческому процессу или чему-то подобному. Так что эта сторона пугает, и нам нужно быть очень осторожными с тем, как используется ИИ, а также внедрять меры предосторожности, чтобы можно было легко понять, где что-то изменённое, а не оригинальное. Но поживём — увидим. Это захватывающе, потому что это ново, это увлекательно... И это действительно трудно осознать, потому что каждый месяц выходит новая версия с новыми функциями и новыми возможностями, которые становятся намного лучше. Так что эти квантовые скачки происходят каждые полгода или даже больше, и в будущем они будут происходить ещё быстрее. И это пугает. Я много говорю об этом со своими друзьями-журналистами, и их это тоже пугает. Конечно, можно сказать: "Да, ИИ никого не заменит, но, возможно, тот, кто действительно знает, как использовать ИИ, заменит того, кто этого не умеет".



Конечно, с ИИ можно поразвлекаться. Но можно и просто использовать его не по назначению, или мы просто упростим и упорядочим работу, сделаем её скучной и не творческой. И я думаю, что это самое страшное. Самая известная газета в Гетеборге использует его практически в каждой третьей статье. И я думаю: "Ага. Так вот куда мы теперь движемся?" Просто собираешь информацию, как это делает журналист, но это быстрее, теперь в этом меньше работы для человека, меньше редакционной составляющей. И если люди не читают как следует, как сейчас, а читают только заголовки в газетах, улавливают суть и думают: "Ага, я иду дальше", внимание очень ограничено, от этого лучше точно не станет».







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