Профессиональное видео полного выступления DARK TRANQUILLITY



Профессиональное видео полного выступления DARK TRANQUILLITY, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2024, доступно для просмотра ниже:



"The Wonders at Your Feet"

"Hours Passed in Exile"

"Terminus (Where Death Is Most Alive)"

"Atoma"

"Phantom Days"

"ThereIn"

"Lost to Apathy"

"The Last Imagination"

"Shivers and Voids" (live debut)

"Unforgivable"

"Not Nothing"

"Our Disconnect" (live debut)

"Neuronal Fire" (live debut)

"Misery's Crown"







