9 сен 2024



Юбилейный винил DARK TRANQUILLITY



DARK TRANQUILLITY по случаю 25-летия альбома Projector первого ноября выпустят специальную виниловую версию. За обновленное звучание отвечал Dan Swanö из Unisound (Opeth, Katatonia, Edge Of Sanity).







+0 -0



просмотров: 120

