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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 61
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
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Dark Tranquillity

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9 сен 2024 : 		 Юбилейный винил DARK TRANQUILLITY

30 авг 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления DARK TRANQUILLITY

27 авг 2024 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY: «Нам нужно быть очень осторожными с тем, как используется искусственный интеллект»

16 авг 2024 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

11 авг 2024 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY о новом альбоме

10 июл 2024 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

23 июн 2024 : 		 Новая песня DARK TRANQUILLITY

2 май 2024 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

19 мар 2024 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY о том, как группа KREATOR сподвигла его на занятия музыкой

7 мар 2024 : 		 Новая песня DARK TRANQUILLITY

28 янв 2024 : 		 DARK TRANQUILLITY завершили запись

21 окт 2023 : 		 DARK TRANQUILLITY приступили к записи

5 сен 2023 : 		 Фронтмен DARK TRANQUILLITY пока не выбрал концепцию для следующего альбома

24 июл 2023 : 		 CHRISTOPHER AMOTT покинул DARK TRANQUILLITY

26 апр 2023 : 		 DARK TRANQUILLITY готовят новый материал

29 янв 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DARK TRANQUILLITY

24 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

20 янв 2023 : 		 Гитарист DARK TRANQUILLITY / ANDROMEDA выпустил сольный альбом

14 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

3 фев 2022 : 		 Умер бывший гитарист DARK TRANQUILLITY

1 окт 2021 : 		 Басист DARK TRANQUILLITY: «Меня никто не увольнял!»

26 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

13 авг 2021 : 		 Перемены в DARK TRANQUILLITY

8 июн 2021 : 		 DARK TRANQUILLITY получили шведский Грэмми

26 дек 2020 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY отрицает правомерность сравнений с IN FLAMES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY
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|||| 9 сен 2024

Юбилейный винил DARK TRANQUILLITY



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DARK TRANQUILLITY по случаю 25-летия альбома Projector первого ноября выпустят специальную виниловую версию. За обновленное звучание отвечал Dan Swanö из Unisound (Opeth, Katatonia, Edge Of Sanity). 

DARK TRANQUILLITY Announce 25th Anniversary Limited Edition Vinyl Re-Issue Of Projector Album




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