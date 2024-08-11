Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 37
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*MASTODON выпускают кофе 27
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 23
*Перезаписанный трек DARK FUNERAL 17
*Новая песня NIGHTWISH 15
*Вокалистка EPICA обещает эпические эпики 14
*DORO спела со SCORPIONS 13
*Что для барабанщика DREAM THEATER было самым сложным в возвр... 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист TWISTED SISTER: «Люди не понимают, насколько тяжело... 40
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 37
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*MASTODON выпускают кофе 27
*TOMMY LEE: «OZZY OSBOURNE и правда всё это вытворял!» 23
[= ||| все новости группы



*

Dark Tranquillity

*



11 авг 2024 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY о новом альбоме

10 июл 2024 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

23 июн 2024 : 		 Новая песня DARK TRANQUILLITY

2 май 2024 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

19 мар 2024 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY о том, как группа KREATOR сподвигла его на занятия музыкой

7 мар 2024 : 		 Новая песня DARK TRANQUILLITY

28 янв 2024 : 		 DARK TRANQUILLITY завершили запись

21 окт 2023 : 		 DARK TRANQUILLITY приступили к записи

5 сен 2023 : 		 Фронтмен DARK TRANQUILLITY пока не выбрал концепцию для следующего альбома

24 июл 2023 : 		 CHRISTOPHER AMOTT покинул DARK TRANQUILLITY

26 апр 2023 : 		 DARK TRANQUILLITY готовят новый материал

29 янв 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления DARK TRANQUILLITY

24 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

20 янв 2023 : 		 Гитарист DARK TRANQUILLITY / ANDROMEDA выпустил сольный альбом

14 янв 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

3 фев 2022 : 		 Умер бывший гитарист DARK TRANQUILLITY

1 окт 2021 : 		 Басист DARK TRANQUILLITY: «Меня никто не увольнял!»

26 авг 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DARK TRANQUILLITY

13 авг 2021 : 		 Перемены в DARK TRANQUILLITY

8 июн 2021 : 		 DARK TRANQUILLITY получили шведский Грэмми

26 дек 2020 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY отрицает правомерность сравнений с IN FLAMES

20 ноя 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

14 ноя 2020 : 		 DARK TRANQUILLITY целиком исполнят новый альбом

13 ноя 2020 : 		 Вокалист DARK TRANQUILLITY заявил, что новый альбом близок по настроению к "Projector"

30 окт 2020 : 		 Новое видео DARK TRANQUILLITY

16 окт 2020 : 		 Новая песня DARK TRANQUILLITY
Показать далее
| - |

|||| 11 авг 2024

Вокалист DARK TRANQUILLITY о новом альбоме



zoom
Mikael Stanne недавно рассказал о новом альбоме "Endtime Signals", релиз которого намечен на 16 августа:

«Конечно, всё приходит с опытом, но я также думаю, что необходимо сосредоточиться и иметь представление. Наличие концепции — возможно, это слишком сильное слово. Думаю, в этот раз мы много говорили о том, какими мы представляем себя в будущем и в ближайшие пару лет, или о том, на каком этапе мы находимся сейчас. Кто мы как группа. Кроме того, многое изменилось в составе коллектива. Как нам доказать себе и всем, кто нас слушает, что мы актуальны и нам есть что сказать. И я полагаю, что именно это и стало движущей силой и целью этого альбома. Показать, что всё, что мы делаем, на самом деле имеет значение. Это было самое сложное — попытаться достичь этой цели. И в то же время это дало нам повод убедиться, что это лучшее, что могло получиться. И этот альбом станет тем, чем мы сможем гордиться долгие годы».

Это может показаться немного глупым, но вы почти как психиатры друг для друга.

«Мы обсуждаем такие вопросы. Как мы относимся к группе. Как мы относимся к гастролям. Как мы относимся к миру вокруг нас. Мы — артисты. Мы начали гастролировать сразу после пандемии, и у нас было несколько потрясающих шоу на Украине. И вдруг мы оказываемся в гастрольном автобусе в Америке, и начинается война. Что случилось с нашими друзьями в России и на Украине, а мы в это время сидим в гастрольном автобусе и ждём шоу, во время которого мы поём, танцуем и играем, и это чувствовалось ничтожным. Мы думали: "В чём наша цель, почему мы делаем это прямо сейчас? Мы ощущали, что атмосфера в США стала совсем другая. И мы не могли попасть к вам в Канаду. Всё ещё оставались антиковидные ограничения, так что это сильно изменило наш взгляд на то, что мы делаем. Не только на музыку. На что мы тратим свою жизнь? Поэтому, когда мы начинали работу над этим альбомом, нам пришлось считаться с этими мыслями, обдумывать их и осмысливать, и они не заставляли нас записывать этот альбом. Он просто должен был быть настолько хорош, насколько это возможно, чтобы оправдать нашу причину его создания. Возможно, в прошлом я считал себя оптимистом, старался видеть в хороших вещах положительные стороны... В последнее время это не так, и я почувствовал, что этот альбом должен быть более антиутопичным по своей природе».

DARK TRANQUILLITY Singer Mikael Stanne -




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

11 авг 2024
ElectricRetard
Мишаня, отпиздите звуковика и пересведите, умоляю!
12 авг 2024
rassol
Подождём, немного осталось. . Хоть я и не жду ничего хорошего.

просмотров: 339

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом