11 авг 2024



Вокалист DARK TRANQUILLITY о новом альбоме



Mikael Stanne недавно рассказал о новом альбоме "Endtime Signals", релиз которого намечен на 16 августа:



«Конечно, всё приходит с опытом, но я также думаю, что необходимо сосредоточиться и иметь представление. Наличие концепции — возможно, это слишком сильное слово. Думаю, в этот раз мы много говорили о том, какими мы представляем себя в будущем и в ближайшие пару лет, или о том, на каком этапе мы находимся сейчас. Кто мы как группа. Кроме того, многое изменилось в составе коллектива. Как нам доказать себе и всем, кто нас слушает, что мы актуальны и нам есть что сказать. И я полагаю, что именно это и стало движущей силой и целью этого альбома. Показать, что всё, что мы делаем, на самом деле имеет значение. Это было самое сложное — попытаться достичь этой цели. И в то же время это дало нам повод убедиться, что это лучшее, что могло получиться. И этот альбом станет тем, чем мы сможем гордиться долгие годы».



Это может показаться немного глупым, но вы почти как психиатры друг для друга.



«Мы обсуждаем такие вопросы. Как мы относимся к группе. Как мы относимся к гастролям. Как мы относимся к миру вокруг нас. Мы — артисты. Мы начали гастролировать сразу после пандемии, и у нас было несколько потрясающих шоу на Украине. И вдруг мы оказываемся в гастрольном автобусе в Америке, и начинается война. Что случилось с нашими друзьями в России и на Украине, а мы в это время сидим в гастрольном автобусе и ждём шоу, во время которого мы поём, танцуем и играем, и это чувствовалось ничтожным. Мы думали: "В чём наша цель, почему мы делаем это прямо сейчас? Мы ощущали, что атмосфера в США стала совсем другая. И мы не могли попасть к вам в Канаду. Всё ещё оставались антиковидные ограничения, так что это сильно изменило наш взгляд на то, что мы делаем. Не только на музыку. На что мы тратим свою жизнь? Поэтому, когда мы начинали работу над этим альбомом, нам пришлось считаться с этими мыслями, обдумывать их и осмысливать, и они не заставляли нас записывать этот альбом. Он просто должен был быть настолько хорош, насколько это возможно, чтобы оправдать нашу причину его создания. Возможно, в прошлом я считал себя оптимистом, старался видеть в хороших вещах положительные стороны... В последнее время это не так, и я почувствовал, что этот альбом должен быть более антиутопичным по своей природе».







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