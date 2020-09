сегодня



Фрагмент нового релиза HAMMERFALL



Двадцать третьего октября на Napalm Records состоится выпуск нового концертного альбома HAMMERFALL "Live! Against The World", запись которого проходила пятнадцатого февраля на MHP Arena, Людвигсбург, Германия. Релиз будет доступен в следующих вариантах:



- Blu-ray + 2 CD Digipak

- 3 LP Gatefold Vinyl Ink Spot Blue / White

- 3 LP Gatefold Vinyl Orange Transparent

- 48-page Earbook, including 2CDs + Blu-ray

- Digital album



Трек-лист:



01. Never Forgive, Never Forget



02. One Against The World



03. Heeding The Call



04. The Way Of The Warrior



05. Any Means Necessary



06. Hallowed Be My Name



07. Blood Bound



08. Redemption



09. Hector's Hymn



10. Natural High



11. Second To One



12. Renegade Medley



13. Keep The Flame Burning



14. Dominion



15. The Dragon Lies Bleeding



16. Last Man Standing



17. Let The Hammer Fall



18. Hammer High



19. (We Make) Sweden Rock



20. Hearts On Fire



Фрагмент из этого релиза — трек "Keep The Flame Burning" — доступен ниже.

























