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*Басист METALLICA: «Цой в России что-то типа Дэвида Боуи» 75
*Барабанщик ATTILA подозревается в анальном изнасиловании 37
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*Новое видео U.D.O. 34
*Бивис и Баттхед возвращаются! 21
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HammerFall

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7 июл 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

8 июн 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

7 июн 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

25 май 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

11 май 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

6 май 2020 : 		 HAMMERFALL отменили осенний тур по США

3 май 2020 : 		 OSCAR DRONJAK о No Sacrifice, No Victory

26 апр 2020 : 		 OSCAR DRONJAK о Renegade

18 апр 2020 : 		 HAMMERFALL запустили HAMMERFALL TV

5 янв 2020 : 		 Новое видео HAMMERFALL с участием вокалистки BATTLE BEAST

4 дек 2019 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Индивидуальность — вот что выделяет шведские группы»

23 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления HAMMERFALL

12 ноя 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления HAMMERFALL

15 окт 2019 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Я не получил удовольствия от песен с "Built To Last"»

10 сен 2019 : 		 Бывший вокалист ANTHRAX присоединился на сцене к HAMMERFALL

3 сен 2019 : 		 Вокалист HAMMERFALL: «Тур с DELAIN был самым весёлым за 22 года»

29 авг 2019 : 		 Успехи в чартах HAMMERFALL

22 авг 2019 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Wolf Hoffmann — мой герой!»

2 авг 2019 : 		 Новое видео HAMMERFALL

31 июл 2019 : 		 Фронтмен HAMMERFALL: «Мы сочиняем музыку, которую купили бы сами, если бы её сочинил кто-то другой»

22 июл 2019 : 		 Новое видео HAMMERFALL

28 июн 2019 : 		 Концертное видео HAMMERFALL

11 июн 2019 : 		 Видео с текстом от HAMMERFALL

3 май 2019 : 		 Новый сингл HAMMERFALL

1 мар 2019 : 		 HAMMERFALL впервые выступят в Кемерове!

18 дек 2018 : 		 Новый альбом HAMMERFALL выйдет летом
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Новый выпуск HAMMERFALL TV



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В новом выпуске HAMMERFALL TV Oscar Dronjak рассказывает об альбоме "Built To Last" .

HAMMERFALL TV вЂ“ Guitarist OSCAR DRONJAK Discusses Built To Last Album



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