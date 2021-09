сегодня



HAMMERFALL переиздают альбом



12 ноября на Nuclear Blast Records состоится выпуск обновлённой версии альбома HAMMERFALL "Renegade", получившей название "Renegade 2.0".



«Мы с Oscar'ом отправились на Гран-Канарию, чтобы подготовить и доработать несколько песен для альбома "Renegade". Где-то в состоянии устойчивого "тумана" я всё ещё помню, что Oscar сыграл рифф к песне, которая полностью сразила меня наповал. Я не мог дождаться момента, когда начну погружаться в этот гимноподобный шедевр и опробовать несколько вокальных идей в моей временной студии, построенной в ванной комнате. Эта песня стала вступительным треком предстоящих концертов и создала одно из самых крутых открытий шоу, когда разводная переправа начала медленно опускаться во время пульсирующего вступления к песне».



Disc 1 (The 2020 Remix)

CD, VINYL, DIGITAL



01. Templars Of Steel

02. Keep The Flame Burning

03. Renegade

04. Living In Victory

05. Always Will Be

06. The Way Of The Warrior

07. Destined For Glory

08. The Champion

09. Raise The Hammer

10. A Legend Reborn



Disc 2 (The Original Album & Bonus Tracks)

VINYL AS BONUS LP IN BOXSET ONLY



01. Templars Of Steel

02. Keep The Flame Burning

03. Renegade

04. Living In Victory

05. Always Will Be

06. The Way Of The Warrior

07. Destined For Glory

08. The Champion

09. Raise The Hammer

10. A Legend Reborn



BONUS TRACKS



11. Run With The Devil (from „Renegade“ Single)

12. Head Over Heels (from „Renegade“ Single)

13. Templars Of Steel (from „The Templar Renegade Crusades“ EP)

14. Let The Hammer Fall (from „The Templar Renegade Crusades“ EP)

15. Renegade (from „The Templar Renegade Crusades“ EP)

16. Hammerfall (from „The Templar Renegade Crusades“ EP)



Disc 3 (The Templar Renegade Crusades DVD)

CD/DVD ONLY



01. I Want Out (Video Montage from Hansen Studios)

02. Unchained (Live in Switzerland)

03. Legacy of Kings (Live in U.S.A.)

04. Remember Yesterday (Live in Japan)

05. Warriors Of Faith (Live in Chile)

06. Let The Hammer Fall (Live in Sweden)

07. I Believe (Live in Sweden)

08. Breaking The Law (Video Montage)

09. WireWorld Studios (The Making of "Renegade")

10. Renegade (Video Clip)

11. Always Will Be (Video Clip)

12. Raise The Hammer (Live in Switzerland)

13. Stronger Than All (Live in Chile)

14. Templars Of Steel (Live in Germany)

15. Let The Hammer Fall (Live in Germany)

16. Renegade (Live in Germany)

17. HammerFall (Live in Germany)

18. Heeding The Call (Live in Sweden, Acoustic Version)

19. Gold Album Party

20. A Legend Reborn (Video Montage)

21. Renegade (Live)

22. Slaktmora

23. Castle Garden

24. Bed-Lam

25. Making of "Renegade"







