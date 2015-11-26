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Гитарист HAMMERFALL : «Металл-концерт с сидящими слушателями — это нелепо»



Гитарист Oscar Dronjak из шведской группы HAMMERFALL поговорил с Барбарой Казертой из итальянской Linea Rock о том, как могут выглядеть туры после пандемии. В частности, он сказал:



«Мы надеемся, что скоро всё вернётся на круги своя. Я не знаю, что для этого потребуется, — возможно, вакцина, как я полагаю, чтобы вирус не распространялся на концертах.



Строгие правила и нормы соблюдаются до сих пор и в Швеции, это касается живой музыки, спортивных мероприятий и тому подобного. Только сегодня, на самом деле, был увеличен уровень заполняемости с 50 до 300 человек, но это только сидящие зрители — для спортивных мероприятий, а также для музыки, кроме того, по крайней мере, между креслами должно быть расстояние около одного метра или что-то в этом роде — если ты пошёл на мероприятие с женой или ещё кем-то, тогда, конечно, вы можете сидеть вместе. Но для людей, которых вы не знаете, должно быть какое-то расстояние, например, метр или полтора метра и всё в таком духе. Так что многие спортивные команды получили какую-то передышку, по крайней мере сейчас. Это не очень много, но всё равно лучше, чем 50. Но что касается металлических концертов и прочего, нельзя устраивать металлические концерты с сидящими слушателями — это нелепо. И не только это — хочется, чтобы хотя бы часть аудитории была впереди, чтобы получить нужное ощущение, — это просто жизненно необходимо для хэви-металлического концерта.



В будущем мы попытаемся сделать так, чтобы это произошло, но прямо сейчас следующее, что у нас будет, — это июнь, фестивали в Европе, и я бы сказал прямо сейчас, что шансы примерно 50 на 50, что это случится. Всё забронировано и т. п., но я сомневаюсь, что получится пройти через всё это. Думаю, это будет очень, очень сложно. Так что посмотрим, что будет после этого.



Ты можешь злиться из-за этого или грустить, и, конечно, это отстой, но что ты можешь сделать? Никто ничего не может с этим поделать. Ты просто должен принять всё как должное и сделать всё, что в твоих силах: жить своей жизнью и стараться изо всех сил. Это мы и пытаемся сделать».













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