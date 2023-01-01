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*Новая песня BLUT AUS NORD 42
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 38
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 24
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*У гитариста HYPOCRISY сердечный приступ 14
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HammerFall

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20 июн 2023 : 		 HAMMERFALL: «В конце года начнем!»

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21 сен 2021 : 		 HAMMERFALL переиздают альбом

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8 июн 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

7 июн 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

25 май 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

11 май 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

6 май 2020 : 		 HAMMERFALL отменили осенний тур по США
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HAMMERFALL: «В конце года начнем!»



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Oscar Dronjak в недавнем интервью рассказал о планах группы на ближайшее время:

«Летние фестивали, вот что у нас сейчас на уме. В эти выходные у нас выходной. Мы уже неделю дома. Между концертами будет две недели, примерно. Затем для нас начнется фестивальный сезон. Этим летом мы участвуем в европейских фестивалях на открытом воздухе, их много. А потом у нас останется четыре концерта с HELLOWEEN из европейского тура. Потому что им пришлось разделить европейское турне на 10 разных сессий или сколько их было. Поэтому нам осталось выступить в Скандинавии и Испании в сентябре. И это будут последние наши выступления. После них мы возьмем паузу и запишем новый альбом. Вот такие планы на вторую половину года».




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