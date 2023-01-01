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HAMMERFALL: «В конце года начнем!»



Oscar Dronjak в недавнем интервью рассказал о планах группы на ближайшее время:



«Летние фестивали, вот что у нас сейчас на уме. В эти выходные у нас выходной. Мы уже неделю дома. Между концертами будет две недели, примерно. Затем для нас начнется фестивальный сезон. Этим летом мы участвуем в европейских фестивалях на открытом воздухе, их много. А потом у нас останется четыре концерта с HELLOWEEN из европейского тура. Потому что им пришлось разделить европейское турне на 10 разных сессий или сколько их было. Поэтому нам осталось выступить в Скандинавии и Испании в сентябре. И это будут последние наши выступления. После них мы возьмем паузу и запишем новый альбом. Вот такие планы на вторую половину года».







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