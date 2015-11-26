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Куда пропали шоколадные зайцы? Отвечает гитарист SUFFOCATION
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TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»
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все новости группы
HammerFall
Швеция
Heavy Metal
Power Metal
http://www.hammerfall.net
Myspace:
http://www.myspace.com/hammerfall
Facebook:
https://www.facebook.com/hammerfall
29 ноя 2021
:
HAMMERFALL завершили запись
25 ноя 2021
:
Новый альбом HAMMERFALL выйдет в начале 2022
18 окт 2021
:
Новая версия песни HAMMERFALL
21 сен 2021
:
HAMMERFALL переиздают альбом
29 окт 2020
:
Гитарист HAMMERFALL: «Металл-концерт с сидящими слушателями — это нелепо»
23 окт 2020
:
Фрагмент нового релиза HAMMERFALL
24 сен 2020
:
Фрагмент нового релиза HAMMERFALL
13 авг 2020
:
Концертный релиз HAMMERFALL выйдет осенью
29 июл 2020
:
Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL в Кемерове
13 июл 2020
:
Новый выпуск HAMMERFALL TV
7 июл 2020
:
Новый выпуск HAMMERFALL TV
8 июн 2020
:
Новый выпуск HAMMERFALL TV
7 июн 2020
:
Новый выпуск HAMMERFALL TV
25 май 2020
:
Новый выпуск HAMMERFALL TV
11 май 2020
:
Новый выпуск HAMMERFALL TV
6 май 2020
:
HAMMERFALL отменили осенний тур по США
3 май 2020
:
OSCAR DRONJAK о No Sacrifice, No Victory
26 апр 2020
:
OSCAR DRONJAK о Renegade
18 апр 2020
:
HAMMERFALL запустили HAMMERFALL TV
5 янв 2020
:
Новое видео HAMMERFALL с участием вокалистки BATTLE BEAST
4 дек 2019
:
Гитарист HAMMERFALL: «Индивидуальность — вот что выделяет шведские группы»
23 ноя 2019
:
Профессиональное видео с выступления HAMMERFALL
12 ноя 2019
:
Профессиональное видео с выступления HAMMERFALL
15 окт 2019
:
Гитарист HAMMERFALL: «Я не получил удовольствия от песен с "Built To Last"»
10 сен 2019
:
Бывший вокалист ANTHRAX присоединился на сцене к HAMMERFALL
3 сен 2019
:
Вокалист HAMMERFALL: «Тур с DELAIN был самым весёлым за 22 года»
29 авг 2019
:
Успехи в чартах HAMMERFALL
22 авг 2019
:
Гитарист HAMMERFALL: «Wolf Hoffmann — мой герой!»
2 авг 2019
:
Новое видео HAMMERFALL
31 июл 2019
:
Фронтмен HAMMERFALL: «Мы сочиняем музыку, которую купили бы сами, если бы её сочинил кто-то другой»
22 июл 2019
:
Новое видео HAMMERFALL
28 июн 2019
:
Концертное видео HAMMERFALL
11 июн 2019
:
Видео с текстом от HAMMERFALL
3 май 2019
:
Новый сингл HAMMERFALL
1 мар 2019
:
HAMMERFALL впервые выступят в Кемерове!
18 дек 2018
:
Новый альбом HAMMERFALL выйдет летом
10 дек 2018
:
Трейлер переиздания HAMMERFALL
5 ноя 2018
:
Переиздание HAMMERFALL выйдет зимой
31 янв 2018
:
HAMMERFALL начнут запись в 2019
22 ноя 2017
:
Трейлер к переизданию HAMMERFALL
8 окт 2017
:
Переиздание HAMMERFALL выйдет зимой
2 сен 2017
:
В HAMMERFALL вернулся барабанщик
13 апр 2017
:
Рассказ о виниловом бокс-сете HAMMERFALL
9 фев 2017
:
Новое видео HAMMERFALL
19 янв 2017
:
Видео с текстом от HAMMERFALL
13 янв 2017
:
Концертное видео HAMMERFALL
17 дек 2016
:
HAMMERFALL сменили барабанщика
15 ноя 2016
:
Гитарист HAMMERFALL: «Уход ANDERS'a JOHANSSON'a стал для нас шоком»
4 ноя 2016
:
Рассказ об издании альбома HAMMERFALL
23 сен 2016
:
Новое видео HAMMERFALL
20 сен 2016
:
Тизер нового видео HAMMERFALL
25 авг 2016
:
Видео с текстом от HAMMERFALL
11 авг 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома HAMMERFALL
8 мар 2016
:
HAMMERFALL на NAPALM RECORDS
18 дек 2015
:
HAMMERFALL надеются выпустить новый альбом в 2016 году
29 окт 2015
:
Видео с выступления HAMMERFALL
23 окт 2015
:
HAMMERFALL о лете
21 фев 2015
:
HAMMERFALL о туре
18 фев 2015
:
HAMMERFALL о туре
17 фев 2015
:
Гитарист HAMMERFALL: "Выживание дается музыкальным группам все сложнее и сложнее"
12 фев 2015
:
HAMMERFALL о туре
10 фев 2015
:
HAMMERFALL о туре
7 фев 2015
:
HAMMERFALL узнали об уходе барабанщика от букинг-агента
20 янв 2015
:
Видео с выступления HAMMERFALL
28 окт 2014
:
HAMMERFALL сотрудничают с командой НХЛ
10 окт 2014
:
HAMMERFALL расстались с барабанщиком
21 авг 2014
:
Новое видео HAMMERFALL
20 авг 2014
:
Четвертый трейлер к новому альбому HAMMERFALL
7 авг 2014
:
Третий трейлер к новому альбому HAMMERFALL
4 авг 2014
:
Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL
18 июл 2014
:
Второй трейлер к новому альбому HAMMERFALL
1 июл 2014
:
Трейлер нового альбома HAMMERFALL
14 июн 2014
:
Обложка нового сингла HAMMERFALL
27 май 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома HAMMERFALL
5 дек 2013
:
Новый альбом HAMMERFALL выйдет в 2014 году
19 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления HAMMERFALL
27 ноя 2012
:
Вокалист HAMMERFALL об участии в шведском 'Rock Of Ages'
15 ноя 2012
:
Фрагмент нового DVD HAMMERFALL
31 окт 2012
:
Фрагмент нового DVD HAMMERFALL
24 окт 2012
:
Трейлер нового DVD HAMMERFALL
2 окт 2012
:
Трейлер нового DVD HAMMERFALL
22 сен 2012
:
Новый DVD HAMMERFALL выйдет в ноябре
5 авг 2012
:
Профессиональное видео всего выступления HAMMERFALL
13 июл 2012
:
Во время выступления HAMMERFALL в Швеции к группе на сцене присоединятся участники DARK TRANQUILLITY, IN FLAMES
22 мар 2012
:
HAMMERFALL берут годовую паузу
31 окт 2011
:
Видео с выступления HAMMERFALL
22 май 2011
:
Новое видео HAMMERFALL
8 май 2011
:
Барабанщик HAMMERFALL о смене обложки
4 май 2011
:
Новое видео HAMMERFALL
3 май 2011
:
HAMMERFALL исполнили новую песню
29 мар 2011
:
Новая песня HAMMERFALL
18 мар 2011
:
Детали нового сингла HAMMERFALL
15 мар 2011
:
Детали нового альбома HAMMERFALL
24 ноя 2010
:
Вокалист HAMMERFALL о новом альбоме
12 ноя 2010
:
HAMMERFALL наняли продюсера JAMES’а MICHAEL’а для работы над новым альбомом
23 мар 2009
:
Последний альбом HAMMERFALL получил "золото" в Швеции
24 фев 2009
:
Видео с выступления HAMMERFALL в Швеции
30 янв 2009
:
Бывший басист HAMMERFALL выступит вместе с Göteborg Wind Orchestra
19 янв 2009
:
Новое видео HAMMERFALL в сети
21 дек 2008
:
HAMMERFALL запустили Рождественский календарь
21 ноя 2008
:
Подробности нового альбома HAMMERFALL
22 сен 2008
:
HAMMERFALL возобновили запись альбома
20 май 2008
:
Трейлер грядущего DVD HAMMERFALL в сети
21 апр 2008
:
HAMMERFALL анонсировали нового гитариста, подробности о новом DVD и альбоме каверов
4 апр 2008
:
Бывший гитарист HAMMERFALL: «Так или иначе я продолжу играть»
3 апр 2008
:
Гитарист Stefan Elmgren ушел из HAMMERFALL
10 янв 2008
:
HAMMERFALL номинированы на шведский аналог Грэмми
1 окт 2007
:
HAMMERFALL: новый клип в сети
17 сен 2007
:
HAMMERFALL: новая песня на шведском TV; видео в сети
5 сен 2007
:
Билеты на концерт HAMMERFALL заканчиваются
20 авг 2007
:
Автограф-сессия HAMMERFALL в Москве!
19 июн 2007
:
HAMMERFALL в Москве
17 май 2007
:
HAMMERFALL: первое фото в новом составе!
15 май 2007
:
HAMMERFALL выпустят "Best Of"
11 апр 2007
:
Новый басист в HAMMERFALL
7 мар 2007
:
HAMMERFALL расстались с басистом
3 фев 2007
:
HAMMERFALL остаются на Nuclear Blast
25 сен 2006
:
Последние новости от HAMMERFALL
26 июл 2006
:
Подробности нового альбома HAMMERFALL
23 июн 2006
:
Новый альбом HAMMERFALL в октябре
1 май 2006
:
Стали известны названия новых песен HAMMERFALL
1 мар 2006
:
HAMMERFALL выпустят новый альбом в октябре
25 фев 2006
:
HAMMERFALL занялись спортом
14 сен 2005
:
HAMMERFALL запишут новый альбом в мае
14 авг 2002
:
Hammerfall - вокалист получил пиз...лей.
15 июн 2002
:
Hammerfall в студии!
14 ноя 2001
:
Hammerfall - попал в Шведский Hall Of Fame!
сегодня
HAMMERFALL
завершили запись
Гитарист HAMMERFALL Oscar Dronjak подтвердил, что группа завершила работу над новым альбомом, которая велась с Fredrik'ом Nordström'ом в Studio Fredman, Castle Black Studios. Релиз материала намечен на начало года.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
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