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HAMMERFALL завершили запись



Гитарист HAMMERFALL Oscar Dronjak подтвердил, что группа завершила работу над новым альбомом, которая велась с Fredrik'ом Nordström'ом в Studio Fredman, Castle Black Studios. Релиз материала намечен на начало года.







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