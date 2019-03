сегодня



HAMMERFALL впервые выступят в Кемерове!



Совсем недавно был объявлен первый участник международного фестиваля «Герои мирового рока» — группа Within Temptation. Организаторы фестиваля вновь удивляют поклонников тяжелой музыки и анонсируют приезд в Кемерово культовой команды HAMMERFALL из Швеции. Фестиваль состоится 27 июля 2019 года в честь 25-летия компании ЗАО «Стройсервис» — генерального партнера проекта.



Группа впервые посетит Сибирь и выступит на сцене «Героев мирового рока». В этот летний день Кемерово станет центром настоящего рока и метала! HammerFall — одна из ведущих скандинавских power metal групп, которая в прошлом году отметила 25-летний юбилей. Номинанты шведской премии Grammy и постоянные участники ведущих мировых рок-фестивалей, включая Wacken Open Air, Nova Rock, Graspop Metal Meeting, Hellfest и Metalfest. Коллектив, оказавший ключевое влияние на развитие power metal и заложивший основы стилей epic и battle metal в Европе.



Музыка и тематика песен HAMMERFALL пронизаны воинственной эстетикой в лучшем ее проявлении, воспевая рыцарскую честь и доблесть. В текстах группы словно оживают из прошлого рыцарские походы, гимны и непрекращающаяся борьба за справедливость — именно поэтому они пользуются огромной популярностью среди спортсменов, а композиция Hearts On Fire даже стала гимном Олимпийской сборной Швеции. Увидев и услышав HammerFall на фестивале «Героев мирового рока» вживую, вы почувствуете атмосферу легендарных open air: Wacken Open Air, Rock am Ring и Hellfest в одном месте!



Фестиваль «Герои мирового рока» поражает своим масштабом. Из года в год фестиваль объединяет мощь настоящего рока и высококачественное шоу, приглашая только самые яркие и легендарные музыкальные коллективы современности!



Кто будет следующим «Героем мирового рока»? Организаторы сохраняют интригу, но будьте уверены, эта музыка сотрясет Сибирь! Ведущим фестиваля станет неподражаемый Николай Фоменко, который добавит рока в этот день.



Фестиваль пройдет при поддержке администрации Кемеровской области и города Кемерово.



До встречи 27 июля на грандиозном международном фестивале «Герои мирового рока»!



Вход свободный. О месте проведения фестиваля будет сообщено дополнительно.



Следите за новостями в группе фестиваля «Герои мирового рока» , Instagram и на официальном сайте. Участвуйте в конкурсах и розыгрышах. Вас ждут отличные призы и много всего интересного.









