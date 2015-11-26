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HammerFall

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1 мар 2019 : 		 HAMMERFALL впервые выступят в Кемерове!

18 дек 2018 : 		 Новый альбом HAMMERFALL выйдет летом

10 дек 2018 : 		 Трейлер переиздания HAMMERFALL

5 ноя 2018 : 		 Переиздание HAMMERFALL выйдет зимой

31 янв 2018 : 		 HAMMERFALL начнут запись в 2019

22 ноя 2017 : 		 Трейлер к переизданию HAMMERFALL

8 окт 2017 : 		 Переиздание HAMMERFALL выйдет зимой

2 сен 2017 : 		 В HAMMERFALL вернулся барабанщик

13 апр 2017 : 		 Рассказ о виниловом бокс-сете HAMMERFALL

9 фев 2017 : 		 Новое видео HAMMERFALL

19 янв 2017 : 		 Видео с текстом от HAMMERFALL

13 янв 2017 : 		 Концертное видео HAMMERFALL

17 дек 2016 : 		 HAMMERFALL сменили барабанщика

15 ноя 2016 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Уход ANDERS'a JOHANSSON'a стал для нас шоком»

4 ноя 2016 : 		 Рассказ об издании альбома HAMMERFALL

23 сен 2016 : 		 Новое видео HAMMERFALL

20 сен 2016 : 		 Тизер нового видео HAMMERFALL

25 авг 2016 : 		 Видео с текстом от HAMMERFALL

11 авг 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HAMMERFALL

8 мар 2016 : 		 HAMMERFALL на NAPALM RECORDS

18 дек 2015 : 		 HAMMERFALL надеются выпустить новый альбом в 2016 году

29 окт 2015 : 		 Видео с выступления HAMMERFALL

23 окт 2015 : 		 HAMMERFALL о лете

21 фев 2015 : 		 HAMMERFALL о туре

18 фев 2015 : 		 HAMMERFALL о туре

17 фев 2015 : 		 Гитарист HAMMERFALL: "Выживание дается музыкальным группам все сложнее и сложнее"
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HAMMERFALL впервые выступят в Кемерове!



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Совсем недавно был объявлен первый участник международного фестиваля «Герои мирового рока» — группа Within Temptation. Организаторы фестиваля вновь удивляют поклонников тяжелой музыки и анонсируют приезд в Кемерово культовой команды HAMMERFALL из Швеции. Фестиваль состоится 27 июля 2019 года в честь 25-летия компании ЗАО «Стройсервис» — генерального партнера проекта.

Группа впервые посетит Сибирь и выступит на сцене «Героев мирового рока». В этот летний день Кемерово станет центром настоящего рока и метала! HammerFall — одна из ведущих скандинавских power metal групп, которая в прошлом году отметила 25-летний юбилей. Номинанты шведской премии Grammy и постоянные участники ведущих мировых рок-фестивалей, включая Wacken Open Air, Nova Rock, Graspop Metal Meeting, Hellfest и Metalfest. Коллектив, оказавший ключевое влияние на развитие power metal и заложивший основы стилей epic и battle metal в Европе.

Музыка и тематика песен HAMMERFALL пронизаны воинственной эстетикой в лучшем ее проявлении, воспевая рыцарскую честь и доблесть. В текстах группы словно оживают из прошлого рыцарские походы, гимны и непрекращающаяся борьба за справедливость — именно поэтому они пользуются огромной популярностью среди спортсменов, а композиция Hearts On Fire даже стала гимном Олимпийской сборной Швеции. Увидев и услышав HammerFall на фестивале «Героев мирового рока» вживую, вы почувствуете атмосферу легендарных open air: Wacken Open Air, Rock am Ring и Hellfest в одном месте!

Фестиваль «Герои мирового рока» поражает своим масштабом. Из года в год фестиваль объединяет мощь настоящего рока и высококачественное шоу, приглашая только самые яркие и легендарные музыкальные коллективы современности!

Кто будет следующим «Героем мирового рока»? Организаторы сохраняют интригу, но будьте уверены, эта музыка сотрясет Сибирь! Ведущим фестиваля станет неподражаемый Николай Фоменко, который добавит рока в этот день.

Фестиваль пройдет при поддержке администрации Кемеровской области и города Кемерово.

До встречи 27 июля на грандиозном международном фестивале «Герои мирового рока»!

Вход свободный. О месте проведения фестиваля будет сообщено дополнительно.

Следите за новостями в группе фестиваля «Герои мирового рока» , Instagram и на официальном сайте. Участвуйте в конкурсах и розыгрышах. Вас ждут отличные призы и много всего интересного.





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