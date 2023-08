сегодня



Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL



Профессиональное видео с выступления HAMMERFALL, которое состоялось в рамках фестиваля Sumnmer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



Brotherhood

Any Means Necessary

The Metal Age

Hammer of Dawn

Blood Bound

Renegade

Venerate Me

Last Man Standing

Crimson Medley

Let the Hammer Fall

(We Make) Sweden Rock



Encore:

Hammer High

