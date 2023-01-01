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*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
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HammerFall

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26 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL

20 июн 2023 : 		 HAMMERFALL: «В конце года начнем!»

29 апр 2023 : 		 Новое видео HAMMERFALL

15 мар 2023 : 		 Видео с текстом от HAMMERFALL

16 фев 2023 : 		 Переиздание HAMMERFALL выйдет весной

16 дек 2022 : 		 HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS

23 фев 2022 : 		 Новое видео HAMMERFALL

17 фев 2022 : 		 Гитарист HAMMERFALL — о том, почему не работают стримы

16 фев 2022 : 		 Гитарист HAMMERFALL рассказал о появлении на альбоме KING'a DIAMOND'a

20 янв 2022 : 		 KING DIAMOND в новом треке HAMMERFALL

1 дек 2021 : 		 Новое видео HAMMERFALL

29 ноя 2021 : 		 HAMMERFALL завершили запись

25 ноя 2021 : 		 Новый альбом HAMMERFALL выйдет в начале 2022

18 окт 2021 : 		 Новая версия песни HAMMERFALL

21 сен 2021 : 		 HAMMERFALL переиздают альбом

29 окт 2020 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Металл-концерт с сидящими слушателями — это нелепо»

23 окт 2020 : 		 Фрагмент нового релиза HAMMERFALL

24 сен 2020 : 		 Фрагмент нового релиза HAMMERFALL

13 авг 2020 : 		 Концертный релиз HAMMERFALL выйдет осенью

29 июл 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL в Кемерове

13 июл 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

7 июл 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

8 июн 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

7 июн 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

25 май 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV

11 май 2020 : 		 Новый выпуск HAMMERFALL TV
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Профессиональное видео полного выступления HAMMERFALL



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Профессиональное видео с выступления HAMMERFALL, которое состоялось в рамках фестиваля Sumnmer Breeze 2023, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

Brotherhood
Any Means Necessary
The Metal Age
Hammer of Dawn
Blood Bound
Renegade
Venerate Me
Last Man Standing
Crimson Medley
Let the Hammer Fall
(We Make) Sweden Rock

Encore:
Hammer High
Hearts on Fire




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