Новое видео HAMMERFALL



"Brotherhood", новое видео группы HAMMERFALL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hammer Of Dawn, выходящего 25 февраля на Napalm Records в следующих вариантах:



- Ltd Deluxe Box, incl CD Digisleeve, Hardcover Photobook, Plectrum Tin, Hammer Key Chain, Bottle Opener - strictly limited to 500 (Napalm Webstore exclusive)

- CD Digisleeve

- 1LP Gatefold Black

- 1LP Gatefold Marbled Orange Transparent/Black - strictly limited to 300 (Napalm Webstore exclusive)

- 1LP Gatefold Crystal Clear - strictly limited to 300 (EMP exclusive)

- 1LP Gatefold Curacao - strictly limited to 300 (Levy X & Ginza exclusive)

- Bundle CD + Shirt (outside North America only)

- Digital Album



Трек-лист:



"Brotherhood"

"Hammer Of Dawn"

"No Son of Odin"

"Venerate Me"

"Reveries"

"Too Old To Die Young"

"Not Today"

"Live Free Or Die"

"State Of The W.I.L.D."

"No Mercy" http://www.hammerfall.net







