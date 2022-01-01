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Новое видео HAMMERFALL



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"Brotherhood", новое видео группы HAMMERFALL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Hammer Of Dawn, выходящего 25 февраля на Napalm Records в следующих вариантах:

- Ltd Deluxe Box, incl CD Digisleeve, Hardcover Photobook, Plectrum Tin, Hammer Key Chain, Bottle Opener - strictly limited to 500 (Napalm Webstore exclusive)
- CD Digisleeve
- 1LP Gatefold Black
- 1LP Gatefold Marbled Orange Transparent/Black - strictly limited to 300 (Napalm Webstore exclusive)
- 1LP Gatefold Crystal Clear - strictly limited to 300 (EMP exclusive)
- 1LP Gatefold Curacao - strictly limited to 300 (Levy X & Ginza exclusive)
- Bundle CD + Shirt (outside North America only)
- Digital Album

Трек-лист:

"Brotherhood"
"Hammer Of Dawn"
"No Son of Odin"
"Venerate Me"
"Reveries"
"Too Old To Die Young"
"Not Today"
"Live Free Or Die"
"State Of The W.I.L.D."
"No Mercy"




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