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Гитарист HAMMERFALL рассказал о появлении на альбоме KING'a DIAMOND'a



Oscar Dronjak в рамках недавнего интервью рассказал о том, как KING DIAMOND принял участие в записи нового альбома "Hammer Of Dawn", выход которого намечен на 25 февраля на Napalm Records.



«Я большой поклонник KING DIAMOND и MERCYFUL FATE — все мы такие, начиная с подросткового возраста; мы слушаем их с 80-х годов. И King Diamond — один из тех [артистов] — если вам нравится King Diamond, он вам не просто нравится; вы любите его, и вам всё в нём по душе. По какой-то причине всё так и есть; я не знаю, почему так, но всё так и есть. Так что это присутствие KING'a DIAMOND'a на альбоме — потому что на самом деле это именно присутствие; это не "с участием KING DIAMOND"; это не дуэт или что-то в этом роде. Как бы я ни хотел это сделать, на данный момент подобного нет. Когда я написал эту песню "Venerate Me", у меня была эта часть, и я подумал: "Если бы у MERCYFUL FATE или KING DIAMOND была эта песня в те времена, они бы исполнили её именно так". Это было просто в моей голове. Потом мы дошли до записи альбома, я сел в кресло и сказал полушутя: "Было бы здорово, если бы KING DIAMOND спел эту партию вместо Joacim'a [Cans'a, вокалист HAMMERFALL]" или что-то в этом роде, не думая, что это когда-нибудь случится; конечно же, нет. А наш гитарист Pontus [Norgren] тоже звукорежиссёр; он работает с KING DIAMOND уже много лет — не первый год — так что он с ним знаком. Я, конечно, знаю это, но просто знать кого-то ещё не значит, что всё поулчится. Когда я сказал: "Было бы здорово, если бы...", он ответил: "Я уверен, если я спрошу его, он скажет "да". А я такой: "Ты что, б$$$ь, издеваешься? Есть ли на самом деле шанс, как ты думаешь?" Потому что потом это начало превращаться в "Есть ли возможность того, что это произойдёт?" А потом он позвонил ему тем же вечером, и King ответил: "Да. конечно". Он сразу же прислал материал. Потом у нас были месяцы на работу над этим, над подготовкой. И вы знаете, как это бывает, когда у вас есть срок, который истекает через несколько месяцев: вы не занимаетесь вопросом, пока время не подойдёт к концу. Поэтому, когда мы были в деле, всё снова пошло в гору. Мы решили: "Если мы собираемся это сделать, то это должно произойти сейчас, потому что скоро будет слишком поздно". И он прислал свой файл. Я много говорил с ним по телефону, объясняя, что я хочу... Ну вообще-то мне не нужно было ничего объяснять, потому что я отправил партию: "Вот что я слышу. Ты можешь её спеть? Делай что хочешь, но вот как я это слышу". И он попытался объяснить мне, как он хочет, чтобы это звучало, и как он хочет, чтобы его голос звучал в миксе, так что мы много говорили об этом. Я понял это сразу, потому что голос KING'a DIAMOND'a — это его фирменный знак; все это признают. Поэтому он был очень щепетилен в том, как он хотел, чтобы это прозвучало. Он не хотел просто сделать это, а затем отослать файлы и [сказать]: "Делайте с этим всё что хотите". Это совсем не стиль KING DIAMOND, и я на сто процентов ценю это; я полностью уважаю такой подход. Поэтому мы постарались включить его в работу настолько, насколько это было возможно. Мы хотели, чтобы он был счастлив — [это было] главное — мы хотели, чтобы он был доволен конечным результатом, потому что иначе он мог бы не захотеть работать над этим. И мы хотели, чтобы все были довольны.



То, что у нас было, и те детали, которые он придумал, это были очень небольшие изменения. Для нас это вообще мало что значило. Это было что-то вроде "здесь больше вокала, здесь меньше...", что угодно — баланс, в основном, и эффекты, которые использовались для вокала. Так что мы были довольны чем угодно. Но он был очень щепетилен в том, чтобы сделать свой голос правильным. Я имею в виду, вы можете поверить, что после 40 лет работы — да, 40 лет, я полагаю прошло уже столько, — он был настолько дотошен в чём-то, что вызывает у меня огромное уважение. Поэтому, когда мы выровняли уровни и всё сбалансировали, он был доволен, мы были довольны. Бум. Это было последнее, что мы сделали на сведении. И тогда — только тогда — я действительно поверил, что всё это правда. Тогда я понял: "Теперь у нас есть результат. Теперь всё готово". И тогда я был чертовски счастлив!»







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