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*Басист MANOWAR: «Мы считаем, что наша музыка сродни изысканн... 22
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HammerFall

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HAMMERFALL вернулись на NUCLEAR BLAST RECORDS



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NUCLEAR BLAST RECORDS сообщили о заключении контракта с HAMMERFALL.

«Мы участвовали в становлении лейбла еще в далекие времена, начиная с нашего первого альбома. В течение долгого времени мы были вместе с ними, пока Nuclear Blast превращался в огромную силу, которой он является сегодня. Хотя мы ушли на три студийных альбома, мы довольны этими альбомами и благодарим всех, кто работал с нами над ними, однако мы очень рады вернуться туда, где наше место: на Nuclear Blast. Это правда похоже на то, что мы вернулись домой».

Маркус Хаммер, управляющий директор Nuclear Blast, комментирует: «В самые мрачные дни 90-х годов существования дэт- и блэк-металла, HAMMERFALL возглавили славное возрождение классического мелодичного металла, и сейчас они велики как никогда. Это впечатляющая творческая карьера, и мы более чем рады приветствовать их на лейбле, где они начинали. За последние несколько лет мы всегда поддерживали хороший контакт, работая над их обширным бэк-каталогом, и мы с удовольствием продолжим отношения в ближайшем будущем в отношении новых альбомов". Спасибо HAMMERFALL, их менеджменту и потрясающей команде!»

В 2023 году HAMMERFALL выпустят специальное платиновое издание "Crimson Thunder" с множеством бонусных материалов и продолжат свой всемирный концертный крестовый поход.




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16 дек 2022
O
Omegamen
У меня, как у любителя стиля, ни одной песни этой группы в плейлисте нет.
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16 дек 2022
L
LoveSan
Omegamen, твое мнение очень важно

просмотров: 367

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