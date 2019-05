сегодня



Новый сингл HAMMERFALL



"(We Make) Sweden Rock", новый сингл группы HAMMERFALL, доступен для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dominion", выход которого запланирован на 16 августа лейблом Napalm Records.



Трек-лист:



01. Never Forgive, Never Forget

02. Dominion

03. Testify

04. One Against The World

05. (We Make) Sweden Rock

06. Second To One

07. Scars Of A Generation

08. Dead By Dawn

09. Battleworn

10. Bloodline

11. Chain Of Command

12. And Yet I Smile









In 2017, drummer David Wallin returned to HAMMERFALL — nine months after he left the group in order to focus on his family life.













+4 -0



( 9 )





просмотров: 1188