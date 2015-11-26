Новый сингл HAMMERFALL

"(We Make) Sweden Rock", новый сингл группы HAMMERFALL, доступен для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dominion", выход которого запланирован на 16 августа лейблом Napalm Records.
Трек-лист:
01. Never Forgive, Never Forget
02. Dominion
03. Testify
04. One Against The World
05. (We Make) Sweden Rock
06. Second To One
07. Scars Of A Generation
08. Dead By Dawn
09. Battleworn
10. Bloodline
11. Chain Of Command
12. And Yet I Smile
In 2017, drummer David Wallin returned to HAMMERFALL вЂ” nine months after he left the group in order to focus on his family life.
StygianSaviour
Exceptional
Песня хорошая.
StygianSaviour
rassol
SS-ULTRA
А вообще, на Infected они хоть как-то разнообразили свою музыку. Не считаю этот альбом провалом и думаю, что если бы они пошли по этому пути, были бы сейчас более интересными.
А эта вещь, типичный хамерфол.
Oloir
RomV
Alisher
streame
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