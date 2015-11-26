Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ULI JON ROTH: «Я перестал слушать музыку очень-очень давно» 55
*Новое видео RAMMSTEIN 50
*Гитарист CYNIC выпустит трилогию 48
*OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни» 27
*TESTAMENT «почти готовы» к записи «ультратяжёлого альбома» 25
[= ||| все новости группы



*

HammerFall

*



3 май 2019 : 		 Новый сингл HAMMERFALL

1 мар 2019 : 		 HAMMERFALL впервые выступят в Кемерове!

18 дек 2018 : 		 Новый альбом HAMMERFALL выйдет летом

10 дек 2018 : 		 Трейлер переиздания HAMMERFALL

5 ноя 2018 : 		 Переиздание HAMMERFALL выйдет зимой

31 янв 2018 : 		 HAMMERFALL начнут запись в 2019

22 ноя 2017 : 		 Трейлер к переизданию HAMMERFALL

8 окт 2017 : 		 Переиздание HAMMERFALL выйдет зимой

2 сен 2017 : 		 В HAMMERFALL вернулся барабанщик

13 апр 2017 : 		 Рассказ о виниловом бокс-сете HAMMERFALL

9 фев 2017 : 		 Новое видео HAMMERFALL

19 янв 2017 : 		 Видео с текстом от HAMMERFALL

13 янв 2017 : 		 Концертное видео HAMMERFALL

17 дек 2016 : 		 HAMMERFALL сменили барабанщика

15 ноя 2016 : 		 Гитарист HAMMERFALL: «Уход ANDERS'a JOHANSSON'a стал для нас шоком»

4 ноя 2016 : 		 Рассказ об издании альбома HAMMERFALL

23 сен 2016 : 		 Новое видео HAMMERFALL

20 сен 2016 : 		 Тизер нового видео HAMMERFALL

25 авг 2016 : 		 Видео с текстом от HAMMERFALL

11 авг 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома HAMMERFALL

8 мар 2016 : 		 HAMMERFALL на NAPALM RECORDS

18 дек 2015 : 		 HAMMERFALL надеются выпустить новый альбом в 2016 году

29 окт 2015 : 		 Видео с выступления HAMMERFALL

23 окт 2015 : 		 HAMMERFALL о лете

21 фев 2015 : 		 HAMMERFALL о туре

18 фев 2015 : 		 HAMMERFALL о туре
Показать далее
| - |
|||| сегодня

Новый сингл HAMMERFALL



*
zoom
*
* *
"(We Make) Sweden Rock", новый сингл группы HAMMERFALL, доступен для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dominion", выход которого запланирован на 16 августа лейблом Napalm Records.

Трек-лист:

01. Never Forgive, Never Forget
02. Dominion
03. Testify
04. One Against The World
05. (We Make) Sweden Rock
06. Second To One
07. Scars Of A Generation
08. Dead By Dawn
09. Battleworn
10. Bloodline
11. Chain Of Command
12. And Yet I Smile



HAMMERFALL Releases

In 2017, drummer David Wallin returned to HAMMERFALL вЂ” nine months after he left the group in order to focus on his family life.






Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 9 )

StygianSaviour


3 май 2019, 18:20		Неужели фанаты их прям сожрут если они хоть раз сделают песню не по учебнику "Стандартые 500 риффов хэви и павер метала 17 века"? На первых альбомах хоть как-то пытались. Ну хотяб название у песни необычное.

Exceptional


3 май 2019, 18:49		HammerFall всегда играли стандартный Heavy/Power Metal, за что и любимы. И нафига им что-то менять спустя более 20 лет карьеры?
Песня хорошая.

StygianSaviour


3 май 2019, 19:00		А нахера мне слушать что-то кроме их первых трех альбомов если там одно и тоже, только еще по качеству хуже? Я не говорю о смене стиля или там экспериментов с электроникой, но хоть там иногда на акустике ебануть, песню построенную на куче соляков сделать, эпик на 10 минут. Хоть что-нибудь, чего кстати многие другие павер классики не избегают. Не то чтоб в избытке, но стараются освежить жанр.

rassol


3 май 2019, 19:05		Ебать, обдолбанный гоблин с ирокезом!

SS-ULTRA


3 май 2019, 19:07		Слышал уже. Песня как песня.
А вообще, на Infected они хоть как-то разнообразили свою музыку. Не считаю этот альбом провалом и думаю, что если бы они пошли по этому пути, были бы сейчас более интересными.
А эта вещь, типичный хамерфол.

Oloir


3 май 2019, 20:15		Слышал одну песню = слышал все песни.

RomV


3 май 2019, 20:48		SS-ULTRA, вот правда, на Infected пытались поэкспериментировать, и мне этот альбом всегда нравился больше всех других их дисков вместе взятых, а Redemption прям вообще их своеобразный такой шедевр. Но как раз за все эти эксперименты их смешали с дерьмом, альбом засрали, и вогнали обратно во все эти унылые изъезженные пауерские ходы и риффы из которых они теперь уже и не вылазят, бояться нос высунуть даже, ну и так там и останутся. А жаль...

Alisher


3 май 2019, 21:08		Когда они в 90-х начали играть хэви/пауэр, я подумал, вау, круто, в эру дэта и блэка кто-то заиграл классический , олдскульный, волосатый металл и это звучало здорово. Когда они продолжили играть свой кондовый хэви/пауэр спустя 10 лет, я подумал, что они немного тормозят. Когда они продолжают его играть с путся более чем 20 лет, я понял, что они у них клиническая депрессия и ностальгия по 80-м.

streame


3 май 2019, 22:43		В клинической ностальгии по 80-м нет ничего плохого, если им это правда нравится и они изредка выпускают классные песни, а за ними это все же наблюдается: на каждом альбоме 2-3 годных трека можно наскрести, и на том спасибо


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1188

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Dream Theater Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом